Койна Русева влиза в образа на Дракула и на проф. Ван Хелсинг в новия спектакъл на благоевградския театър

Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
В Националния пресклуб на БТА в Благоевград се провежда пресконференция, на която се представя премиерният спектакъл на Драматичен театър „Никола Вапцаров” - „Дракула” по емблематичния роман на Брам Стокър. В пресконференцията вземат участие: Стайко Мурджев (вдясно) - режисьор на спектакъла, Койна Русева (вляво), която влиза в ролята на Дракула и Ван Хелсинг, Теодор Каракачанов - в ролята на Уилям Ренфилд, както и директорът на театъра в Благоевград Маргарита Мачева. Снимка: Красимир Николов/БТА (ЕВ)
Благоевград,  
30.09.2025 18:47
 (БТА)

Койна Русева се превъплъщава в два образа на сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров" в премиерното заглавие "Дракула", което публиката в Благоевград ще гледа на 6 октомври. Актрисата ще влезе в образите на Дракула и на проф. Ван Хелсинг в спектакъла по романа на Брам Стокър, под режисурата на Стайко Мурджев. Днес в Националния пресклуб на БТА в Благоевград режисьорът, актьори и директорът на театъра разкриха подробности около новото заглавие в репертоара на благоевградската трупа.

Това е едно заглавие, което отдавна чакам, планирам в своята кариера и което беше в „режисьорското ми чекмедже“, каза Стайко Мурджев. Той определи „Дракула“ не само като дългоочаквано заглавие, но и като рисковано в много аспекти, сред които очакванията на публиката и сблъсъкът на тези очаквания с представата на режисьора. "Дракула" на Брам Стокър е много труден за адаптация, посочи още Мурджев и допълни, че спектакълът включва и съвременни тематични пластове, които не са взаимствани от романа, сред които темите за мъжките и женски взаимоотношения и мястото на жената в обществото. Мога да кажа смело, че това е една феминистична версия на „Дракула“, която отстоява жената като същност и като смисъл не само в обществото, а въобще в духовния свят, посочи режисьорът.

Койна Русева влиза в два коренно различни образа, което е режисьорско решение на Стайко Мурджев. За двете мъжки роли пред журналисти тя посочи, че не я занимава темата за пола, вълнуващ за нея е човекът. Така подхождам и към персонажите, посочи Койна Русева и допълни, че за нея е важно публиката да вярва, че тя е тези два персонажа. Актрисата коментира и дуализма в човешката природа, като посочи, че хората не са черно-бели създания, а многопластови същества. 

За мен не е важно, че двата образа се играят от жена, а че се играят от един и същ човек, от една и съща актриса. Нашето желание е публиката да бъде предизвикана, коментира Стайко Мурджев. Според него хората проектират сами заобикалящия ги свят, той е такъв, какъвто е вътре във всеки един. „Ние сме собствения си ад и собствения си рай, собствената си обсесия и собственото си лечение от нея. Тук по-скоро трябва да размишляваме за това решение Ван Хелсинг и Дракула да се играе от една и съща актриса не толкова като предизвикателство пред публиката, а като концепция за размисъл“, допълни режисьорът.

Голяма част от хората, които ще влязат в салона, ще се асоциират с това, което се случва на героите, ние знаем какво се случва, но това, което ни вълнува, което вълнува публиката, е какво се случва между точка А и точка Б, каза актьорът Теодор Каракачанов, който влиза в ролята на Уилям Ренфилд.

Радвам се, че този проект се случи и ще кажа нескромно, че това е едно зрелищно и много вълнуващо представление, посочи на пресконференцията директорът на театъра в Благоевград Маргарита Мачева.

Сценографията на „Дракула“ е дело на Никола Налбантов, а в ролите влизат още Ненчо Костов, Недиляна Павлик, Мина Каукова, Катя Иванова, Матей Мичев, Александър Кендеров, Жанет Керанова и Пепа Манева. За всеки от публиката на премиерата на спектакъла от театъра са подготвили изненада, отбеляза Маргарита Мачева.

/ТС/

