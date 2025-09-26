Подробно търсене

D2 и Дичо, P.I.F. и “Конкурент” са част от първото издание на фестивала “Съседите”, визия – организатори
26.09.2025 06:10
Първото издание на фестивала “Съседите” е от днес (26-и) до 28 септември. То превръща район Подуяне в сцена за концерти, детски забавления и квартални срещи, посочват организаторите.

Откриването днес е с D2 & Дичо. В събота (27 септември) акцент ще бъдат концертите на емблематичните P.I.F. и “Конкурент“. Закриването е джаз формацията Ska-Jazz и проекта Lady&Gents.

На 27 септември денят ще бъде посветен на народните танци и музика, представена от детски ансамбли. Неделният ден ще бъде посветен на различни образователни и творчески детски работилници, предвидено е детското представление на театър “Възраждане” - “Ах, тези родители”. 

Локацията на фестивала е на пространството между моста “Чавдар” и ул. „Черковна“.

