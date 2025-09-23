По повод Международния ден на музиката 200 млади изпълнители ще се изявят в град Котел

По повод Международния ден на музиката – 1 октомври, Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ е подготвило специална изненада за жителите и гостите на Котел, съобщиха от общинския пресцентър.

В празничния ден на централните улици в града ще се представят близо 200 млади музиканти, певци и танцьори, облечени в национални носии.

Инициативата цели да подчертае силата на музиката като неизменна част от духовния и културния живот и да предложи незабравимо преживяване за празничния ден.

През над 50-годишната си история Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ е подготвило над 2000 професионални музиканти, певци, танцьори и лютиери, като 90% от тях работят във фолклорни ансамбли, частни трупи, детски музикални школи, читалища, университети и училища с разширено изучаване на музика и хореография.

В училището се обучават таланти от 26 области на България, извършва се събираческа, изследователска и издателска дейност и се провежда богата концертна активност у нас и в чужбина. За последните 10 години са организирани над 40 турнета, представяйки българската музика, танци, носии и народни инструменти.