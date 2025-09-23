Сава Стоименов и Галина Йотова правят изложба с ненужни стари машини, отношения, връзки, хора и предмети

Скулптури на Сава Стоименов и фотографии на Галина Йотова ще бъдат подредени в изложба в столичната галерия „Сердика“. В експозицията "Натюрморти" са изложени захвърлените в природата, изоставените от човека, отхвърлените от обществото, непотребните и ненужни стари машини, отношения, връзки, хора и предмети, казват домакините на събитието.

Изложбата може да бъде разгледана от 23 септември до 11 ноември.

„Натюрморти" не е изложба, не е манифест, не е декларация! "Натюрморти" не са уютно подредени скулптурни обекти и фотография. "Натюрморти" не е социално ангажирано изкуство! "Натюрморти" не е изкуство! "Натюрморти" е нашият избор“, казват от екипа.

Сава Стоименов завършва Художественото училище по изящни изкуства в Пловдив през 1981 г., а през 1988 г. се дипломира във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност скулптура. Работи като уредник в ХГ „Никола Маринов” в гр. Търговище до 2002 г. От 2003 г. е художник на свободна практика. Като скулптор има реализирани проекти за телевизията, театъра, за български и чуждестранни филмови продукции. Изработва скулптурни и монументални конструкции за частни и бизнес клиенти. Има шест самостоятелни изложби в България и Полша. Участва във фестивали, пърформанси и хепънинги в страната.

Галина Йотова е завършила философия и културология в СУ „Св. Климент Охридски“, докторант в секция „Култура, естетика, ценности“ при ИФС- БАН. Фотограф на свободна практика. Има участия в изложби, арт панаири и биеналета в България, Германия, Чехия, Полша, Италия, Япония. Нейни фотографии са част от колекцията от Националната галерия. Като фотограф работи за градското списание „Една седмица в София“, Софийска филхармония и други. Автор е на публикации в различни издания.

