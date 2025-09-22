Честваме паметта на свети пророк Йона и на преподобния Козма Зографски.

Пророк Йона живял през осми век преди Христос. В библейската книга с неговото име се разказва за живота му. Бог му заповядал да отиде в град Ниневия и да убеди жителите да се покаят. Но Йона не се подчинил и се качил на кораб да избяга. Тогава се разразила силна буря и имало опасност корабът да потъне. Отчаяните моряци и пътници се питали заради кого ги е сполетяло това зло. Йона си признал вината пред Бога и предложил да го хвърлят в морето, за да се спасят останалите хора.

Морето се успокоило, а Йона бил глътнат от кит, в чийто корем той прекарал три дни, а после китът го избълвал на брега. Йона отишъл в Ниневия и пророкувал това, което Бог му казал. Ниневийците се покаяли и градът им бил спасен от унищожение. Случката с кита се приема като предобраз на Христовото тридневно пребиваване в гроба и възкресението Му.

Преподобният Козма се родил в средата на 13-и век. По народност бил българин от Tърново. Получил добро образование и родителите му искали да го оженят, но той имал силно желание да стане монах. Затова избягал в Атон и бил приет в българския Зографски манастир "Св. Георги". Показал голямо усърдие, като послушник, и скоро приел монашество. Отличавал се със сърдечна простота, благодарение на която можел да вижда скритите за физическите очи духовни явления.

Заради образованието и благодатната си духовност, Козма бил ръкоположен за йеродякон и за йеромонах. Но игуменът зачел неговия стремеж към отшелничество и му разрешил да се оттегли в пусто място близо до обителта. Там в една скала Козма си изсякъл пещера, преселил се в нея и се подвизавал в усамотение и безмълвие. Той получил и дар на прозорливост. След поредно изкушение от сатаната свети Козма се причастил и в молитва тихо предал душата си на Бога, на 22 септември 1323 г.