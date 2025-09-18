Учени откриха естествен механизъм, отговорен за връзката между бебе и майка му

Израелски изследователи откриха, че протеинът окситоцин играе ключова роля за това как младият мозък реагира на разделянето от родителя, което помага да се оформи емоционалното развитие от много ранна възраст, предаде Синхуа, като цитира прессъобщение на Научния институт „Вайцман“.

Експерти са разработили неинвазивен метод, с който да заглушат специфични мозъчни клетки при бебета мишки, без да нарушават тяхното естествено поведение. Използвайки тази технология, те открили как дейността на окситоцина в мозъка влияе на начина, по който малките се справят, когато са разделени от майките си.

Окситоцинът често е наричан „хормонът на любовта“, защото подпомага социалното обвързване. Докато повечето проучвания се съсредоточават върху възрастните, новото изследване показва, че окситоцинът засяга емоционалното поведение на младите животни, се казва в публикацията в "Сайънс".

Когато били временно разделени от майките си, мишките бебета с активни системи на окситоцин се адаптирали по-лесно и плачели по-малко. Тези, чиято система била изключена, не се адаптирали. Те продължавали да изпращат сигнали за стрес със същата честота, докато не били събрани отново с майките си.

Екипът открил и ранни разлики между женските и мъжките индивиди. Женските бебета били по-засегнати от промяната на активността на окситоцина, което предполага, че емоционалното развитие при различните полове започва да се различава по-рано, отколкото се смяташе преди.

Учените отбелязват, че проучването дава ново разбиране за това как ранният жизнен опит и химическия състав на мозъка оформят бъдещото емоционално и социално поведение.