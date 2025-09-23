Подробно търсене

Германската футболна федерация наказа старши треньора Щефен Баумгарт от Унион Берлин заради среден пръст

Ивайло Георгиев
Щефен Баумгарт / Снимка: Soeren Stache/dpa via AP
Берлин,  
23.09.2025 21:15
 (БТА)

Германската футболна федерация (ДФБ) наказа старши треньора Щефен Баумгарт от Унион Берлин за един мач от Бундеслигата заради нарушаване на дисциплинарния правилник, съобщава агенция ДПА. Той е глобен с 15 хиляди евро и ще пропусне следващата среща с Хамбургер ШФ. 

Баумгарт показа среден пръст при победата с 4:3 срещу Айнтрахт Франкфурт. Той обясни, че не го е насочил към рефера Свен Яблонски, както изглежда от видео повторенията. 

"Гледах в пространството, а не към определен човек. Просто чувствах емоции от предходната ситуация", заяви Баумгарт. Той бе изгонен от пейката, след като изрита агресивно хартиена топка, хвърлена от трибуните. 

/ГК/

Към 21:46 на 23.09.2025 Новините от днес

