Германската футболна федерация наказа старши треньора Щефен Баумгарт от Унион Берлин заради среден пръст

site.btaГерманската футболна федерация наказа старши треньора Щефен Баумгарт от Унион Берлин заради среден пръст
Германската футболна федерация (ДФБ) наказа старши треньора Щефен Баумгарт от Унион Берлин за един мач от Бундеслигата заради нарушаване на дисциплинарния правилник, съобщава агенция ДПА. Той е глобен с 15 хиляди евро и ще пропусне следващата среща с Хамбургер ШФ.
Баумгарт показа среден пръст при победата с 4:3 срещу Айнтрахт Франкфурт. Той обясни, че не го е насочил към рефера Свен Яблонски, както изглежда от видео повторенията.
"Гледах в пространството, а не към определен човек. Просто чувствах емоции от предходната ситуация", заяви Баумгарт. Той бе изгонен от пейката, след като изрита агресивно хартиена топка, хвърлена от трибуните.
/ГК/
