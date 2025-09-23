ХИНА: Използването на изкуствен интелект в Хърватия се увеличава, ChatGPT е най-популярният инструмент

Осведомеността и използването на изкуствен интелект в Хърватия нарастват, като ChatGPT е най-широко използваната платформа според национално проучване за изкуствения интелект, представено днес, предаде хърватската агенция ХИНА.

Проучването, проведено за трета поредна година от университета Algebra Bernays в Загреб в сътрудничество с компанията за маркетингови изследвания Prizma върху извадка от 2500 хърватски граждани, установява, че всички анкетирани са чували за изкуствения интелект, в сравнение с 90% през 2023 г. Употребата на изкуствен интелект се е увеличила до 47% от 24% миналата година, а използването на специфични инструменти с изкуствен интелект е достигнало 54%, при 35% през 2024 г.

Експертът по данни Робърт Копал отбеляза, че за първи път гражданите смятат, че рисковете, свързани с изкуствения интелект, надвишават възможностите.

Повечето потребители (74%) използват изкуствен интелект за събиране на труднодостъпна информация, като преводът и генерирането на текст са на второ и трето място.

Копал каза, че това се различава от световните тенденции, където изкуственият интелект се използва по-често за терапия и социално взаимодействие.

Хърватското проучване също така показва спад в негативните възприятия за изкуствения интелект и покачване на положителните нагласи. Същевременно само 3% от анкетираните познават регламентите на ЕС относно изкуствения интелект. Много от тях все още се страхуват от загуба на работни места поради изкуствения интелект, като само 13% очакват той да създаде нови работни места.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)