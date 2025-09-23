Информационно събитие за въвеждане на еврото в България събра министри и представители на институции във Велико Търново

Информационно събитие за въвеждане на еврото в България събра министри, заместник-министри, кметове и представители на институции в Голяма зала на Община Велико Търново. То бе част от кампанията на Министерство на финансите и Българска народна банка, а негов модератор - председателят на икономически и социален съвет (ИСС) Зорница Русинова.

Като домакин на срещата, кметът на старата столица Даниел Панов приветства гостите и подчерта, че процесът към пълноправното членство и интеграцията на България към Европейския съюз с влизането в еврозоната и въвеждането на еврото вече е в най-важната си фаза. Този процес касае както институциите и бизнеса, така и гражданите, при това с особено значение и важност. Затова тази кампания е много ценна и полезна за всички, каза Панов. Виждам много добра символика, че тук в историческата и духовна столица на България, където е обявена Независимостта, се случва и днешната среща, добави кметът.

Пред присъстващите говориха министърът на финансите Теменужка Петкова, членът на Управителния съвет на БНБ Илия Лингорски, министърът на електронното управление Валентин Мундров, министърът на отбраната Атанас Запрянов, министърът на туризма Мирослав Боршош и заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.

Във втората част на срещата всички представители на институциите, имащи сериозни ангажименти към процеса по преминаване към еврото, дадоха конкретни разяснения на гражданите, бизнеса и местните власти. Те обясниха какво е необходимо да се направи през останалите 100 дни до въвеждането на единната европейска валута в България и какво да се очаква от смяната на паричната единица на страната, като отговориха и на конретни въпроси. По време на събитието говориха заместник-изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков, вр.и.д. председател на КЗП Александър Колячев, председателят на КФН Васил Големански, изпълнителният директор на Българска фондова борса доц. д-р Маню Моравенов. Изказаха се още управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева, заместник-председателят на ИСС и гл. сек. на АИКБ Милена Ангелова, изпълнителният директор и член на Управителния съвет на ПОАД "ЦКБ-Сила" Георги Тодоров, директорът на дирекция "Банкова политика и анализи" в Асоциация на банките в България (АББ) Ирина Казанджиева и заместник-директорът на ИССИО към КНСБ Виолета Иванова.

В края на срещата имаше отделено време за въпроси и отговори от присъстващите в залата. Първият от въпросите беше към министър Теменужка Петкова, но тъй като тя излезе по-рано от залата, гражданинът заяви, че ще намери начин да й го зададе. В тази връзка той препоръча при следващи подобни събития участващите в първата част да не си тръгват след приключването й, а да остават до края на срещата, за да отговарят на въпросите на хората.

Второто питане беше свързано с това как ще се отрази въвеждането на еврото на счетоводното отчитане на фирмите. Заместник-изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков отговори, че данъчните декларации, касаещи периода до края на тази година, ще се попълват в левове. От началото на следващата година всички суми в тях ще се посочват в евро.

Гражданите попитаха и какво ще означава необосновано вдигане на цените, за което следят институциите. Нанков отговори, че става въпрос за нелогична промяна, която не е свързана с реалните икономически фактори, които влияят на бизнеса. Той допълни, че НАП и КЗП са разработили методика, която ще се прилага в тези случаи. Временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев допълни, че ще се следи за противоправни действия, които ще бъдат санкционирани след проверки. Той препоръча при забелязани такива случаи да се подават сигнали към институциите.

Модераторът на срещата обобщи като акцент от нея призивите на институциите за доверие в информацията, подавана от тях, обмяната на парите да става след 1 януари, за запазване на сключените до момента договори и за недоверие към телефонни обаждания, свързани със смяната на паричната единица.