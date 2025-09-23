Подробно търсене

АНСА: Москва иска да отвлече вниманието от войната, докато превземе Киев, смята италианският министър на отбраната

Александър Евстатиев
АНСА: Москва иска да отвлече вниманието от войната, докато превземе Киев, смята италианският министър на отбраната
АНСА: Москва иска да отвлече вниманието от войната, докато превземе Киев, смята италианският министър на отбраната
Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето (вдясно) и британският му колега Джон Хийли. Снимка:АП/Kin Cheung
Рим,  
23.09.2025 20:34
 (БТА)
Етикети

Русия иска да отвлече вниманието от войната си срещу Украйна с набези във въздушното пространство на НАТО и по този начин да превземе Киев, смята италианският министър на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА. Той направи това изявление по време на посещение в естонска военновъздушна база, от която италиански изтребители Ф-35 наскоро прехванаха руски самолети.

"Оставам с впечатлението, че това, което Русия прави, е по-скоро начин да се отвлече вниманието от това, което Москва прави в Украйна, където значително увеличи атаките, отколкото провокация към НАТО", каза Крозето в естонската военновъздушна база "Амари", където е разположен италиански контингент за патрулиране и мисия за противовъздушна отбрана на източния фланг на алианса, по-конкретно в района на Балтийско море.

"Това е така, защото Русия се опитва да превземе окончателно Украйна преди да настъпи зимата", смята италианският министър на отбраната.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНСА)

/СХТ/

Свързани новини

30.07.2025 14:22

Италия протестира против включването на президента си в списък с русофоби

Италианският вицепремиер и министър на външните работи Антонио Таяни извика днес руския посланик в Италия, след като италианският президент Серджо Матарела бе включен от Москва в списък с русофоби, предаде италианската новинарска агенция
05.06.2025 15:13

Италия възнамерява да изпълни целите на НАТО за отбранителните разходи до 2035 г., заяви министърът на отбраната

Италия и някои от нейните съюзници, включително Великобритания, възнамеряват да достигнат поставената от НАТО цел за повишаване на военните разходи до 3,5% от БВП до 2035 г., заяви италианският министър на отбраната Гуидо Крозето в кулоарите на срещата на министрите на отбраната от НАТО в Брюксел, предаде АНСА.
16.05.2025 19:33

Италианският министър на отбраната заяви, че страната му вече е осъзнала колко е важно да отделя повече средства за отбрана

Увеличаването на разходите за отбрана е задача на всички страни членки на НАТО, които искат да преодолеят разликите, които се наблюдават между съюзниците в тази сфера, заявиха министрите на отбраната на Италия и Германия, предаде Ройтерс. Гуидо
14.04.2025 11:39

Белга: Белгийският министър на отбраната се надява да поръча изтребители Ф-35, произведени в Италия, а не в САЩ

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен е попитал италианския си колега Гуидо Крозето дали допълнителните изтребители Ф-35, които Белгия иска да поръча, може да бъдат произведени в Италия, а не в САЩ, тъй като това би създало повече работни места в Европа, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:45 на 23.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация