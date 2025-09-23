Родственици на майстор Колю Фичето се събраха в Дряново тази вечер. Родовата среща е част от програмата за отбелязване на 225 години от рождението на майстора.

Това е първата подобна среща от 20 години насам. В родния град на един от най-значимите строители у нас пристигнаха над 40 души от цялата страна – продължители на Фичевия род. За родствениците бе организирана обиколка на Дряново, включваща посещения на емблематични места и архитектурните шедьоври, сътворени от първомайстора и съхранени до наши дни. Музейните специалисти запознаха гостите с гения и делото на възрожденския строител чрез беседи и разкази.

„Развълнуван съм да видя толкова много хора, наследници на Фичевия род. Радвам се, че толкова много хора, свързани с легендарния майстор са тук. Благодаря, че пазите спомена и историята на майстора, вие сте посланици на Колю Фичето“, каза по време на срещата кметът на Дряново Трифон Панчев.

Обиколката започна от историческия музей в Дряново, където бе разгледана постоянната експозиция за Колю Фичето. След това участниците посетиха църквата „Свети Никола“, където отец Филип разказа за градежа на храма. Обиколката завърши при един от най-разпознаваемите символи на Дряново – мостът, изграден от Колю Фичето и завещан на поколенията.

„Защо да няма фондация на името на Колю Фичето, която да подкрепя съвременни архитекти, да подкрепя възстановяването на културното наследство. Във Велико Търново има наследство от майстор Колю Фичето, което е в ужасно състояние. Не само построеното от него, да носи неговото име. Трябва да има политика за културното наследство, ние имаме един обезглавен институт за опазване. Убеден съм, че много хора ще подкрепят една експертна възможност за възстановяване на културното ни наследство, смятам, че това е възможно обединено под името на Колю Фичето. По отношение на наследството ние все още не сме в 21 век, мислим, че наследството ще се самозапази, а това няма как да се случи“, каза за БТА родственикът на Колю Фичето Любомир Попйорданов.

Друг родственик – шести правнук доц. Влади Манев, смята, че духът на майстора е въздействал и е подкрепял лекаря доц. Манев да прокара нова медицинска специалност в България.

„Подчертавам, че пряко духът на Колю Фичето демонстративно се е изразил, когато дядо ми оставя четири деца сираци. Образованието, което са получили с частни уроци, им е позволило да завършат висше образование в тридесетте години на миналия век. Духът има значение и образованието. Духът предполага образование, трябва да се трудиш – труд и учение така се успява“, каза за БТА доц. Влади Манев, който е и носител на приза „Изобретател на годината 2016“.

Кулминацията на родовата среща бе в историческия музей, където се проведе официалната част от програмата. В рамките ѝ бе представена най-новата книга „(Не)познатият Колю Фичето (1800-1881)“. Авторът на изданието – д-р Венелин Бараков, главен уредник в дряновския музей, представи свои актуални изследвания и наблюдения върху църкви, къщи, кули-камбанарии, мостове и обществени сгради, дело на гения на Колю Фичето, поместени в книгата.

„Днес не празнуваме само гения на Колю Фичето, днес пред вас наследниците празнуваме погледа в бъдещето, който той има. Всички знаем, че той е казал да не се строят дувари, които да делят хората, а мостове, които да ги събират. Тези мостове се строят от майстори. Нека всички ние бъдем майстори, да изградим мостове, създадени от съпричастност, смирение, отдаденост на това в което сме се посветили“, каза заместник областният управител на Габрово Иван Любомиров.

Родовата среща е част от програмата на националните чествания „(Не)познатият Колю Фичето“, посветени на 225 г. от рождението на възрожденския майстор, които се организират от музея в Дряново и община Дряново, под патронажа на Министерството на културата. Програмата бе обявена на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Габрово по-рано през годината. Агенцията е медиен партньор на Исторически музей – Дряново.