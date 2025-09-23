Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Софийският апелативен съд потвърди мярката, наложена от по-долната инстанция, и остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Той е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Решението е окончателно.

Според съдия Стефан Илиев има обосновано предположение, че Коцев е извършил престъпленията, за които е обвинен. За това свидетелстват показанията на Пламенка Димитрова. Също така не са налице показания, които да оборват нейните.

Съдът посочи също, че са били разпитвани служители в Община Варна, като и са се изисквали документи, които е трябвало да преминат през кмета. Това е причината разследването да се забърза, след като е повдигнато обвинение на Коцев. В определението си съдебният състав взе предвид и показанията на Диян Иванов (бивш зам.-кмет на Варна). Съдия Илиев посочи, че всеки свидетел може да даде повторни показания с искане на обвиняемия.

Съдията допълни, че няма опасност Коцев да се укрие, ако му бъде наложена по-лека мярка. Има обаче опасност да извърши друго престъпление, тъй като все още е кмет на Варна и може да повлияе на разследването с влиянието си в Общината. Времето, което Коцев е прекарал в ареста, е разумно. Разследването се води ритмично и няма прекрачени срокове, посочи още съдът.

След като прочете определението, съдия Илиев се обърна към прокуратурата и каза да се разбърза и да разпита онези, които все още не са.