Деца от Цариброд посетиха Пловдив по програмата „България - образователни маршрути”, съобщи за БТА Светлана Ваташка от "4 Seasons Travel".

Посещението им в Пловдив e започнало от Късноантична сграда „Ирини“, която е служила за резиденция на епископа на Филипопол, продължи в Голяма епископска базилика. Тайните на уникалната сграда разкри пред учениците от VI, VII и VIII клас Йорданка Парпулова, екскурзовод от Общински институт „Старинен Пловдив”. Разходката в Стария град е отвела българчетата от Западните покрайнини до Античния театър, Балабановата къща, музейната аптека „Хипократ”, емблематичната Хисар капия и Небет тепе, откъдето се открива удивителна гледка към града.

Пловдив ни очарова с неповторимата архитектура на Стария град, вековната история и гостоприемството на хората. Това сподели Лиля Соколов, преподавател по български език и литература в ОУ „Христо Ботев” – Цариброд. Тя и колежките ѝ Биляна Мицев и Албена Котев водят 30 деца от Западните покрайнини за втори път в България по Национална програма „България-образователни маршрути” на Министерство на образованието и науката(МОН). „Учениците ни ще помнят тази гледка и увлекателния разказ на Дани. В Димитровград те ще отнесат спомена за топлото посрещане в Пловдив и прекрасната екскурзоводска програма, осигурена от ОИ „Старинен Пловдив” и ще четат българските книги, дарени от пловдивското издателство „Хермес”. За всичко това сърдечно благодарим”, подчерта Лиля Соколов.

През втория ден от престоя си у нас те ще посетят Музея на авиацията в Крумово, филиал на Националния военноисторически музей, Бачковския манастир и Асенова крепост. По програма те ще разгледат и експозицията на Регионалния природонаучен музей в Пловдив и ще се разходят из квартала на творческите индустрии „Капана”.

Българчетата от Западните покрайнини са за втори път в България, благодарение на Национална програма „България - образователни маршрути” на МОН, която има за цел да надгради и обогати знанията от училище с преживявания и впечатления, получени извън класната стая, както и да подпомогне образованието по български език и литература, история и география на децата от българската диаспора извън страната.