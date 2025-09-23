Подробно търсене

Стачката в БНТ се отлага

23.09.2025 21:58
Стачката в Българската национална телевизия (БНТ) се отлага, научи БТА от ръководството на телевизията.

След поредица от срещи днес ръководството на БНТ е заявило, че уважава правото на протест, но е изяснено, че той трябва да е съобразен със закона. След срещата с генералния директор Емил Кошлуков е поет ангажимент да се изпрати писмо до финансовия министър, за да се организира среща със стачния комитет и ръководството на телевизията.

На срещата Кошлуков е помолил, ако има стачни действия и няма отлагане, да се промени форматът на стачните действия и те да бъдат съобразени със закона. След това стачният комитет е депозирал писмо, с което е обявил отлагане на стачката.

Както БТА съобщи, на 19 септември (петък), част от служителите на БНТ обявиха, че обмислят стачни действия. „За съжаление, в последните години дейността на БНТ, както и на повечето обществени медии, е недофинансирана и заплатите на нашите служители наистина може да се каже, че не са адекватни на пазара. Това, което ние, като ръководство, ще се постараем да направим, е по никакъв начин качеството на информацията и на телевизионния продукт да не пострада, ако се вземе окончателно решение за някакви стачни действия“, каза пред БТА в петък Антон Андонов, член на управителния съвет на БНТ. Основното искане на служителите на БНТ е за повишаване на заплатите.

На 15 май тази година работещи в БТА, Българското национално радио и БНТ протестираха с искане за повишаване на заплатите с минимум 15 процента. Протестът бе с наслов „Трудът в медиите има стойност“. 

