Подробно търсене

Центърът на Бостън Селтикс Никола Вучевич претърпя операция на пръст на дясната ръка

Георги Крумов
Центърът на Бостън Селтикс Никола Вучевич претърпя операция на пръст на дясната ръка
Центърът на Бостън Селтикс Никола Вучевич претърпя операция на пръст на дясната ръка
Никола Вучевич (вдясно) / снимка: AP Photo/Charles Krupa
Бостън,  
07.03.2026 21:27
 (БТА)

Центърът на Бостън Селтикс Никола Вучевич е претърпял операция на безименния пръст на дясната ръка, съобщиха от тима.

Черногорецът получи фрактура при победата със 120:100 над Далас Маверикс в петък и е възможно да пропусне остатъка от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.

35-годишният Вучевич премина в състава на "келтите" в началото на февруари след сделка с отбора на Чикаго Булс. В 12 мача с екипа на Селтикс той записа по 10,4 точки и 7,2 борби средно на мач.

Вучевич, който е двукратен участник в "Мача на звездите", има 1032 мача зад гърба си в НБА за отборите на Филаделфия 76ърс, Орландо Меджик, Чикаго Булс и Бостън Селтикс.

Редовният сезон приключва на 12 април, а с моментните си показатели от 42 победи и 21 загуби Бостън е практически сигурен участник в плейофите.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:40 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация