Аталанта успя да заличи два гола пасив от Удзинезе, но стигна само до точка на свой терен

Джанлука Скамака вкара два гола за Аталанта, но не успя да донесе победа срещу Удинезе, а срещата между двата отбора от 28-ия кръг на Серия А завърши 2:2. След този резултат „бергамаските“ са на 7-о място с 46 точки, с 1 по-малко от намиращия се пред тях Ювентус. Гостите от Удине са 10-и с 36.

Домакините от Ла Деа влязоха в мача като единствени от Италия в три турнира, след като продължават в Шампионската лига и се подготвят за осминафинал с Байерн (Мюнхен). Началото на срещата беше доста равностойно, като атаките бяха в двете посоки.

Но в 40-ата минута Удинезе откри резултата след грешки на защитата на Аталанта. Най-напред те изчистиха в ъглов удар заради неразбирателство, а при центрирането Никола Дзаниоло подаде на Томас Кристенсен за 0:1.

Джанлука Скамака нямаше късмет да изравни в началото на второто полувреме, след като ниският му удар от границата на наказателното поле се блъсна в основата на гредата. Вместо това, Удинезе удвои преднината си по хаотичен начин. Сеад Колашинац акробатично пресече ниско центриране на Дзаниоло отляво в малкото поле тръгна напред, топката стигна до Карнесеки, който прати топката в далечния ъгъл.

Аталанта промени схемата на 4-4-2, крилата получаха повече топки и центриранията ставаха почти постоянни. И това се отплати в 75-ата минута, когато Никола Залевски прати топката на главата на Скамака и той от 10 метра прати топката неспасяемо във вратата на Мадука Окойе. Само след четири минути почти по идентичен начин Скамака направи 2:2. Всичко обаче започна от грешка на вратаря, който не изнесе топката по най-добрия начин.

Първоначално отрази удара на Лазар Самарджич, но не можа да направи нищо, когато Скамака добави отбитата топка, за да заличи преднината на Удинезе само за пет минути.

Домакините искаха победата, но този път вратарят се поправи, като отрази в корнер с върха на пръстите удар на Никола Кръстович.

Първенство на Италия по футбол, срещи от 28-ия кръг на Серия А: Каляри – Комо - 1:2 Аталанта – Удинезе - 2:2 по-късно днес: Ювентус – Пиза неделя: Лече - Кремонезе Болоня – Верона Фиорентина – Парма Дженоа – Рома Милан – Интер понеделник: Лацио - Сасуоло от петък: Наполи – Торино – 2:1 В класирането води Интер с 67 точки, следван от Милан с 57, Наполи с 56, Рома и Комо с по 51, Ювентус с 47, Аталанта с 46 и други.