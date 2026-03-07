Атлетико Мадрид победи Реал Сосиедад в зрелищна репетиция преди финала за Купата на Краля в Испания

Атлетико Мадрид победи с 3:2 гостуващия Реал Сосиедад в един от най-очакваните двубои от 27-мия кръг на испанския футболен шампион.

Двубоят на "Уанда Метрополитано" бе и генерална репетиция за предстоящия финал за Купата на Краля, в който съперници ще бъдат отново тези два тима.

Домакините от Мадрид на два пъти повеждаха и на два пъти губеха аванса си почти моментално. В крайна сметка обаче гол на Нико Гонсалес в 81-вата минута донесе успеха на "дюшекчиите".

Атлетико поведе още в петата минута чрез Александър Сьорлот, но в деветата Карлос Солер бе точен за 1:1.

В 67-мата минута столичани отново излязоха напред в резултата. Нико Гонсалес премина трима играчи на Реал Сосиедад, комбинира с Антоан Гризман, който му върна топката с едно докосване с пета и го остави на позиция, от която аржентинецът нямаше как да сбърка.

Баските обаче отново отговориха. Веднага след подновяването на играта топката бе изритана към техния капитан Микел Оярсабал. Той пробва да изведе свой съотборник, но подаването му бе пресечено от бранител на Атлетико. Топката обаче се върна при него и той с бомбен удар с левия крак от границата на наказателното поле не остави шансове на вратаря Ян Облак за 2:2.

Домакините все пак стигнаха до ценните три точки в края. След продължително разбъркване пред вратата на Реал Сосиедад се стигна до центриране от фланга на Матео Руджери, което Нико Гонсалес засече с глава за 3:2.

С победата футболистите на старши треньора Диего Симеоне събраха 54 точки и заемат трето място в класирането. Реал Сосиедад е на осма позиция с 35 пункта.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 27-мия кръг в Ла Лига: Осасуна – Майорка 2:2 Леванте – Жирона 1:1 Атлетико Мадрид – Реал Сосиедад 3:2 по-късно днес: Атлетик Билбао – Барселона в неделя: Виляреал – Елче Хетафе – Бетис Севиля – Райо Валекано Валенсия – Алавес в понеделник: Еспаньол – Овиедо от петък: Селта Виго - Реал Мадрид 1:2 Барселона води в класирането с 64 точки и мач по-малко, следван от Реал Мадрид с 63, Атлетико Мадрид с 54, Виляреал с 51, Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.