Част от служителите на Българската национална телевизия обмислят стачни действия, каза за БТА Антон Андонов

site.btaЧаст от служителите на Българската национална телевизия обмислят стачни действия, каза за БТА Антон Андонов
Част от служителите на Българската национална телевизия (БНТ) обмислят стачни действия. Във вторник предстои среща между нас, като ръководство на телевизията, и стачния комитет, за да видим под каква форма ще се случат нещата и доколко и по какъв начин може да се изпълнят техните искания. Това каза пред БТА Антон Андонов - член на Управителния съвет на обществената телевизия.
„За съжаление, в последните години дейността на БНТ, както и на повечето обществени медии, е недофинансирана и заплатите на нашите служители наистина може да се каже, че не са адекватни на пазара. Това, което ние, като ръководство, ще се постараем да направим е по никакъв начин качеството на информацията и на телевизионния продукт да не пострада, ако се вземе окончателно решение за някакви стачни действия“, каза Андонов.
Основното искане на служителите на БНТ е за повишаване на заплатите. Андонов отбеляза, че тази стачка е отглас от общите протести, които служителите на трите обществени медии - Българската национална телевизия, Българската телеграфна агенция и Българското национално радио правиха през през май тази година.
„Истината е, че нашите синдикални организации, още когато беше общият протест, казаха, че ще търсят някакво продължение наесен. Ние разговаряхме с представители на изпълнителната власт. За съжаление, към момента няма промяна“, каза членът на управителния съвет на БНТ.
Както БТА писа, на 15 май работещи в Българската телеграфна агенция (БТА), в Българското национално радио (БНР) и в Българската национална телевизия (БНТ) протестираха с искане за повишаване на заплатите с минимум 15 процента. Протестът бе под наслов „Трудът в медиите има стойност“.
/ДД, ВСР
/ВБ/
