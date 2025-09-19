Подробно търсене

Част от служителите на Българската национална телевизия обмислят стачни действия, каза за БТА Антон Андонов
Кадър от протеста на 15 май тази година. Снимка: Владимир Шоков/БТА
19.09.2025 19:12
Част от служителите на Българската национална телевизия (БНТ) обмислят стачни действия. Във вторник предстои среща между нас, като ръководство на телевизията, и стачния комитет, за да видим под каква форма ще се случат нещата и доколко и по какъв начин може да се изпълнят техните искания. Това каза пред БТА Антон Андонов - член на Управителния съвет на обществената телевизия. 

„За съжаление, в последните години дейността на БНТ, както и на повечето обществени медии, е недофинансирана и заплатите на нашите служители наистина може да се каже, че не са адекватни на пазара. Това, което ние, като ръководство, ще се постараем да направим е по никакъв начин качеството на информацията и на телевизионния продукт да не пострада, ако се вземе окончателно решение за някакви стачни действия“, каза Андонов.

Основното искане на служителите на БНТ е за повишаване на заплатите. Андонов отбеляза, че тази стачка е отглас от общите протести, които служителите на трите обществени медии - Българската национална телевизия, Българската телеграфна агенция и Българското национално радио правиха през през май тази година. 

„Истината е, че нашите синдикални организации, още когато беше общият протест, казаха, че ще търсят някакво продължение наесен. Ние разговаряхме с представители на изпълнителната власт. За съжаление, към момента няма промяна“, каза членът на управителния съвет на БНТ. 

Както БТА писа, на 15 май работещи в Българската телеграфна агенция (БТА), в Българското национално радио (БНР) и в Българската национална телевизия (БНТ) протестираха с искане за повишаване на заплатите с минимум 15 процента. Протестът бе под наслов „Трудът в медиите има стойност“.  

