Борусия (Дортмунд) постигна труден успех при визитата си на Кьолн в Бундеслигата, Макс Байер с гол и асистенция

Атанас Василев
Снимка: AP Photo/Martin Meissner
Кьолн,  
07.03.2026 21:56
 (БТА)

Борусия (Дортмунд) отново има аванс от 6 точки на 2-ото място в Бундеслигата, след като постигна трудна победа с 2:1 при гостуването на застрашения от изпадане отбор на Кьолн. Гостите поведоха с 2:0 след час игра, но след това се измъчиха, за да удържат преднината си.

„Жълто-черните“ са почти сигурни и за следващото издание на Шампионската лига, след като имат 11 точки над 6-ия в подреждането Байер (Леверкузен) след 25 мача. Кьолн е на 13-о място с 24 точки, с 2 над Вердер, който е на мястото за плейоф.

Серу Гираси откри резултата още в 16-ата минута, след като Максимилиан Байер му свали топката с глава. Гираси легна на шпагат и от три метра бутна топката във вратата.

Байер се превърна в основната фигура за успеха на Борусия, след като в последната минута на първото полувреме извади червен картон на Джамай Симпсън-Пуси. Симпсън-Пуси, който има доста сериозни трудости с адаптацията си в Кѝолн след пристигането под наем от Манчестър Сити, фаулира много грубо Байер и беше отстранен.

След час игра дойде ред и на Байер да вкара, като завърши двойно подаване с Юлиан Бранд.

„Козлите“ – какъвто е прякорът на Кьолн, нямаха победа до днес от пет мача и в последните 20 минути сътвориха доста сериозни проблеми за Борусия. Все пак стигнаха до почетно попадение в 88-ата минута, дело на Якуб Камински. Но в оставащите минути искаха дузпа, която не им беше дадена от съдиите.


Първенство на Германия по футбол, срещи от 25-ия кръг на Бундеслигата:  
Фрайбург – Байер Леверкузен             3:3
Хайденхайм – Хофенхайм                  2:4
Майнц 05 – Щутгарт                      2:2
РБ Лайпциг – Аугсбург                   2:1
Волфсбург – Хамбургер                   1:2
Кьолн – Борусия Дортмунд                1:2

неделя:
Санкт Паули – Айнтрахт Франкфурт
Унион Берлин – Вердер Бремен

от петък:
Байерн Мюнхен – Борусия Мьонхенгладбах  4:1

Байерн Мюнхен води в класирането с 66 точки, пред Борусия Дортмунд е с 55. 
Следват Хофенхайм с 49 точки, Щутгарт с 47, РБ Лайпциг с 47, Байер Леверкузен с 44 и други.

/АВ/

