АТА: Включването на Албания в SEPA бележи исторически момент за интеграцията в европейския финансов пазар, каза албанският министър на икономиката

След приемането на Албания в Единната зона за плащания в евро (SEPA) като една от 41-те страни членки, считано от 7 октомври, всички организации, обработващи транзакции, деноминирани в евро, ще получат достъп до ускорено време за сетълмент, намалени разходи за транзакции и подобрена сигурност на плащанията в цялата юрисдикция на SEPA. Това предаде за БТА албанската агенция АТА.

Министърът на икономиката и иновациите Делина Ибрахимай определи включването на Албания в SEPA като историческа стъпка към интеграцията на страната в единния европейски пазар.

Според нея това е ключова стъпка за осигуряване на по-конкурентоспособна икономика, която е тясно синхронизирана с Европейския съюз.

Преходът към цифрови плащания и намаляването на използването на пари в брой стимулира икономическата формализация, намалява укриването на данъци, подобрява физическата сигурност на плащанията, намалява разходите, свързани с управлението на паричните средства, и насърчава по-голямото финансово приобщаване.

Икономическите ползи от извършването на плащания с по-голяма ефективност по отношение на разходи, време и сигурност се оценяват предварително на до 40 милиона евро годишно.

Членове на SEPA са 27-те държави от ЕС, три държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП) — Исландия, Норвегия и Лихтенщайн — както и 11 държави извън ЕС и ЕИП.

