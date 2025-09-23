МИНА: Черна гора повишава стандартите в областта на предотвратяване на прането на пари

Според управителя на Централната банка на Черна гора (ЦБЧГ, CBCG) Ирена Радович страната върви по пътя към пълноценно участие в европейските инициативи, като повишава стандартите в областта на предотвратяването на прането на пари и финансирането на тероризма, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

„Предотвратяването на прането на пари и финансирането на тероризма е не само регулаторно изискване, но и основа за укрепване на целостта на финансовите пазари и ключово предварително условие за пълна европейска интеграция“, каза Радович, откривайки регионалната конференция, озаглавена „Борба с прането на пари и финансирането на тероризма и предотвратяване на измами при незабавни плащания“.

Тя подчерта, че повишаването на стандартите в тази област улеснява пълноценното участие в европейски инициативи като SEPA и TIPS.

„Това осигурява по-бързи, по-безопасни и значително по-евтини транзакции за гражданите и бизнеса, като същевременно повишава ефективността и укрепва доверието на гражданите, инвеститорите и международните партньори“, каза Радович.

Тя отбеляза, че борбата с прането на пари и финансирането на тероризма е един от ключовите стълбове за запазване на целостта на финансовата система и основно условие за европейската перспектива и по-дълбоката интеграция на икономиките на Западните Балкани.

Радович изтъкна постиженията на ЦБЧГ през последните две години, включително подобряване на регулаторната рамка, укрепване на надзора и институционалния капацитет и въвеждане на мерки, основани на риска, в тясно сътрудничество с централните банки от Евросистемата.

Конференцията, организирана от ЦБЧГ, събра висши представители на централни банки, надзорни и регулаторни органи от Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония и Сърбия, както и международни експерти в областта на надзора и платежните системи.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)