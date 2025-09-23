ЕУЛЕКС разположи временно резервни сили в Косово, за да гарантира сигурността преди местните избори на 12 октомври

Мисията на ЕС за върховенство на закона в Косово (ЕУЛЕКС) разположи временно резервни сили в страната, за да гарантира сигурността преди местните избори на 12 октомври, съобщиха от мисията в изявление във Фейсбук.

"ЕУЛЕКС засили капацитета си, за да допринесе за цялостната ситуация на сигурността в Косово преди предстоящите (местни и) общински избори чрез разполагането на членове на Европейските жандармерийски сили (EUROGENDFOR), които съставляват Специализираното резервно полицейско звено на ЕУЛЕКС", се казва в изявлението на ЕУЛЕКС.

От мисията на ЕС информираха, че сформираното полицейско звено ще удвои оперативните способности на ЕУЛЕКС за изпълнение на мандата на мисията за допринасяне за безопасността и сигурността на всички общности в Косово, включително ролята ѝ на втора реагираща сила по сигурността в страната, ако това се изисква и е необходимо.

ЕУЛЕКС е втори реагиращ елемент по сигурността в Косово в рамките на тристепенен механизъм за реагиране, където Косовската полиция е първият елемент, ЕУЛЕКС е вторият, а водената от НАТО мисия КейФОР е третият, се посочва в изявлението.

Това е шестото разполагане на Специализираното резервно полицейско звено на ЕУЛЕКС от март 2022 г., припомнят от мисията.

"Вашето присъствие показва, че ЕУЛЕКС е оборудван не само да наблюдава и съветва, но и да действа решително и ефективно, когато обстоятелствата го изискват“, заяви ръководителят на ЕУЛЕКС Джовани Пиетро Барбано на церемония днес в Косово.

На церемонията присъстваха посланиците на държавите, които допринасят към EUROGENDFOR, и петте участващи сили в Специализираното резервно полицейско звено: френската национална жандармерия, италианските карабинери, кралската военна жандармерия на Нидерландия, полската военна жандармерия и португалската национална републиканска гвардия.

Европейските жандармерийски сили, известни още със съкращението си EUROGENDFOR, са европейски сили за бързо реагиране, състоящи се от елементи на няколко европейски жандармерийски сили, припомнят от ЕУЛЕКС. В момента те са съставени от единадесет държави: седем държави членки – Франция, Италия, Нидерландия, Португалия, Испания, Полша и Румъния, един партньор – Литва, и три наблюдатели – Турция, Молдова и Украйна. EUROGENDFOR отговаря за изпълнението на полицейските задължения в рамките на операциите за управление на кризи.