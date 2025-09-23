Григор Димитров остава на 28-мо място в световната ранглиста по тенис

Григор Димитров запази 28-мото си място в световната ранглиста по тенис. Това стана ясно след приключването на турнирите от сериите 250 в Чънду и Ханчжоу.

34-годишният българин, който все още се възстановява от операция на десния гръден мускул и не е играл от "Уимбълдън" насам, има актив от 1645 точки.

В челната десетка на света няма никакви размествания спрямо предходната седмица, а единствената промяна в топ 20 е придвижването до 16-о място на Александър Бублик, който триумфира на турнира в Ханчжоу.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях: сингъл: 1. (1) Карлос Алкарас (Испания) 11540 точки 2. (2) Яник Синер (Италия) 10780 точки 3. (3) Александър Зверев (Германия) 5930 точки 4. (4) Новак Джокович (Сърбия) 4830 точки 5. (5) Тейлър Фриц (САЩ) 4675 точки 6. (6) Бен Шелтън (САЩ) 4280 точки 7. (7) Джак Дрейпър (Великобритания) 3690 точки 8 (7) Алекс де Минор (Австралия) 3545 точки 9. (9) Лоренцо Музети (Италия) 3505 точки 10.(10) Карен Хачанов (Русия) 3280 точки българите: 28. (28) Григор Димитров 1645 точки 265. (265) Димитър Кузманов 209 точки 477. (478) Илиян Радулов 90 точки 518. (520) Пьотр Нестеров 79 точки 717. (719) Янаки Милев 41 точки 721. (723) Александър Донски 40 точки 764. (770) Адриан Андреев 34 точки 831. (833) Динко Динев 28 точки 914. (913) Георги Георгиев 20 точки 938. (935) Иван Иванов 19 точки 953. (953) Анас Маздрашки 18 точки 990. (993) Александър Василев 15 точки 1283.(1454) Джордж Лазаров 6 точки 1370.(1370) Александър Петров 5 точки 1427.(1428) Виктор Марков 4 точки 1479.(1479) Леонид Шейнгезихт 4 точки 1566.(1448) Диан Недев 3 точки 2141.(2146) Самуил Конов 1 точки двойки: 1. (1) Лойд Гласпуул (Великобритания) 8300 точки 2. (2) Джулиън Кеш (Великобритания) 7735 точки 3. (3) Марсело Аревало (Аржентина) 6965 точки 3. (3) Мате Павич (Хърватия) 6965 точки 5. (5) Орасио Себайос (Испания) 6505 точки 6. (6) Марсел Гранойерс (Испания) 6415 точки 7. (7) Хари Хелиоваара (Финландия) 6150 точки 7. (7) Хенри Патън (Великобритания) 6150 точки 9. (9) Нийл Скупски (Великобритания) 6150 точки 10.(10) Никола Мектич (Хърватия) 5580 точки българите: 152. (156) Александър Донски 543 точки 253. (247) Антъни Генов 271 точки 357. (358) Пьотр Нестеров 175 точки 520. (520) Янаки Милев 105 точки 946. (949) Леонид Шейнгезихт 42 точки 990. (994) Динко Динев 38 точки 1119.(1123) Георги Георгиев 30 точки 1283.(1282) Виктор Марков 21 точки 1438.(1437) Самуил Конов 16 точки 1625.(1625) Николай Неделчев 10 точки 1625.(1625) Илиян Радулов 10 точки 1638.(1639) Диан Недев 10 точки 1667.(1669) Димитър Кузманов 9 точки 1696.(1697) Пламен Милушев 8 точки 1773.(1883) Михаил Иванов 8 точки 1994.(1999) Александър Петров 4 точки 2041.(2044) Ерик Владимиров 4 точки 2063.(2065) Александър Василев 4 точки 2070.(2075) Иван Иванов 4 точки 2303.(2311) Васил Шандаров 3 точки 2307.(2311) Радослав Шандаров 3 точки 2313.(2318) Никола Керемедчиев 2 точки 2313.(2318) Дейвид Симеонов 2 точки 2418.(2318) Джордж Лазаров 2 точки