Подробно търсене

ОБНОВЕНА Яник Синер ще играе на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин

Кремена Младенова
Яник Синер ще играе на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин
Яник Синер ще играе на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин
снимка: AP Photo/Andy Wong
Пекин,  
27.09.2025 14:39 | ОБНОВЕНА 27.09.2025 18:11
 (БТА)

Шампионът от 2023 година Яник Синер (Италия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в китайската столица Пекин от сериите АТП 500 с награден фонд над 4 милиона евро.

Водачът в схемата Синер се наложи във втория кръг над френския квалификант Теренс Атма с 6:4, 5:7, 6:0 за два часа и 22 минути игра.

23-годишният Атма изравни след успешен втори сет, в който съперниците си размениха общо пет пробива. Яник Синер обаче беше категоричен в третата част и не даде нито гейм на французина.

На четвъртфиналите Синер ще се изправи срещу унгареца Фабиан Марожан, който елиминира Александър Мюлер от Франция с 6:3, 7:6(5) в среща, продължила час и 34 минути.

За следващия етап се класира и Алекс де Минор (Австралия) след успех над Артюр Риндеркнех (Франция) с 6:3, 3:6, 7:6(2) за два часа и 18 минути игра.

Съперник на Де Минор в спора за достигане до полуфиналите ще бъде седмият в схемата чех Якуб Меншик, който преодоля Артюр Казо (Франция) с 6:3, 2:6, 6:4 в мач, продължил два часа и 11 минути.

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:21 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация