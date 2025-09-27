Яник Синер ще играе на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин

Шампионът от 2023 година Яник Синер (Италия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в китайската столица Пекин от сериите АТП 500 с награден фонд над 4 милиона евро.

Водачът в схемата Синер се наложи във втория кръг над френския квалификант Теренс Атма с 6:4, 5:7, 6:0 за два часа и 22 минути игра.

23-годишният Атма изравни след успешен втори сет, в който съперниците си размениха общо пет пробива. Яник Синер обаче беше категоричен в третата част и не даде нито гейм на французина.

На четвъртфиналите Синер ще се изправи срещу унгареца Фабиан Марожан, който елиминира Александър Мюлер от Франция с 6:3, 7:6(5) в среща, продължила час и 34 минути.

За следващия етап се класира и Алекс де Минор (Австралия) след успех над Артюр Риндеркнех (Франция) с 6:3, 3:6, 7:6(2) за два часа и 18 минути игра.

Съперник на Де Минор в спора за достигане до полуфиналите ще бъде седмият в схемата чех Якуб Меншик, който преодоля Артюр Казо (Франция) с 6:3, 2:6, 6:4 в мач, продължил два часа и 11 минути.