Александър Зверев ще се изправи срещу Даниил Медведев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Ng Han Guan
Пекин,  
28.09.2025 17:29
Вторият поставен Александър Зверев (Германия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в китайската столица Пекин от сериите АТП 500 с награден фонд над 4 милиона евро.

Зверев надделя над французина Корентен Муте със 7:5, 3:6, 6:3 в двубой, продължил два часа и 39 минути.

Германският тенисист спечели трудно първия сет и загуби втория, а в третата част поведе с 5:2, въпреки допуснатия ранен пробив и приключи мача при 6:3.

Александър Зверев ще се изправи срещу осмия в схемата руснак Даниил Медведев в следващия етап. Медведев се наложи над Алехандро Давидович Фокина от Испания с 6:3, 6:3 за час и 25 минути игра.

В друг от четвъртфиналите ще се срещнат италианецът Лоренцо Музети и Лърнър Тиен (САЩ).

Музети победи французинът Адриан Манарино с 6:3, 6:3, а Тиен отстрани Флавио Коболи (Италия) с 6:3, 6:2.

