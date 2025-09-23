Генералният директор на израелската новинарска агенция ТПС Амоц Еял посети Българската телеграфна агенция

Генералният директор на израелската новинарска агенция Tazpit Press Service (ТПС) Амоц Еял посети Българската телеграфна агенция (БТА). Той беше посрещнат в БТА от генералния директор Кирил Вълчев и директора на дирекция „Архиви и справочна“ Десислава Севова.

По време на визитата Еял се запозна с архивите на БТА. Представени му бяха биографичните досиета на български личности, организирани по азбучен ред от периодичния печат и емисии на БТА. Гостът разгледа и архивохранилището, където се съхраняват кадри от фотоархива, подредени в албуми с превю и описание към всяка снимка, както и негативите – около два милиона екземпляра, систематизирани по филми с данни за съдържанието, годината, номера и името на фотографа.

Амоц Еял се запозна и с картотеката на отдел „Справочна“, разделена на сектори „България“ и „Международен“, използвана за бързи справки за коректното изписване на наименования на организации, партии и длъжности.

По време на посещението си той се запозна с работата на екипа, отговорен за дигитализацията на архивите, и научи повече за процеса на обработка на дигитализираните данни.

Кирил Вълчев и Десислава Севова показаха на госта и най-старата новина, отразена за Израел, датираща от 1947 г., както и най-ранните съхранени публикации на БТА от 1898 г.

Гостът разгледа и библиотеката на агенцията, в която се съхраняват 90 000 книги, както и обновената редакционна зала, националния пресклуб и мултимедийния център.

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев отбеляза, че БТА е получила покана от посланика на Израел за присъединяване към журналистическа група, която да посети Израел, но агенцията не се е възползвала от тази възможност. „Имаме партньорство с вашата агенция, както и с много агенции от същия регион. Имаме информация за случващото се, но тя не е заплатена от правителствата на други държави“, каза още той. За съжаление нямаме кореспондент в региона заради мерките за безопасност. Трябва да се обединим, за да накараме правителството да осигури повече сигурност за журналистите във вашия регион, каза Вълчев. Той добави, че много международни асоциации, организации и журналисти се опитват да накарат правителствата да помагат на журналистите в работата им. Еял обясни, че журналистите и чуждите кореспонденти нямат проблеми със сигурността в Израел. В Газа дори израелските журналисти не могат да отидат, освен ако няма специално разрешение и и не са придружавани от армията. Имаме наши палестински кореспонденти, които ни дават информация отвътре. Но за чуждестранни кореспонденти е много опасно. Нашите палестински журналисти са под заплаха всеки ден. И получавам съобщения, че ги атакуват. И Израел не може да направи нищо по въпроса. Те поемат много голям риск, когато отразяват новините от Газа. Можем да се опитваме, можем да говорим, но сега е много, много трудна ситуация, добави той.

Амоц Еял изрази задоволство от сътрудничеството с БТА. „Работата, която е направена с архивите, е невероятна. Много е трудно да се архивира толкова много информация“, каза още каза Амоц Еял. Ние имаме двадесет години, в които всичко е дигитално. Вие имате над сто години история, които да архивирате и дигитализирате, добави той. "Много е трудно за агенциите да съхраняваме данни за фотографии във файлове и да виждаме дали всичко е подредено правилно. Всъщност трябва да виждаме точното заглавие, правилните ключови думи, за да намираме в архива. Мисля, че занапред ще бъде по-лесно благодарение на изкуствения интелект", обясни той.

БТА подписа споразумение за сътрудничество с ТПС през 2022 г. Оттогава БТА е публикувала 608 новини, изпратени от ТПС. БТА вече има 50 договора за партньорство с информационни агенции от държави по света, които предвиждат ежедневна размяна и публикации на новини.

След 2021 г., когато Народното събрание направи новините на БТА със свободен достъп, националната информационна агенция на България уреди с нови договори с глобалните агенции, от които купува информация, възможност всички български медии безвъзмездно да препубликуват преведени на български език техни новини. Така българските медии вече могат да използват безвъзмездно новини от национални агенции от четири континента (Европа, Азия, Америка и Африка), с които БТА сключи подобни споразумения за сътрудничество, включително с националните информационни агенции на всички съседни на България страни и с 22 европейски агенции, които са членове на Европейския алианс на новинарските агенции (ЕАНА).