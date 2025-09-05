Подробно търсене

Третата фестивална вечер на „Beerфест“ в Стара Загора ще бъде посветена на хип-хопа и трап ритмите

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева, архив
Стара Загора,  
05.09.2025 09:57
 (БТА)

Tретата фестивална вечер на десетото юбилейно издание на „Beerфест“ в Стара Загора ще бъде посветена на хип-хопа и трап ритмите. На сцената ще излязат Theo, INI, Dim4ou и Emil TRF. Вечерта ще завърши с изпълнения на V:RGO.

БТА припомня, че фестивалът беше открит на 3 септември с концерт на Тино, Роби и група „Молец“, снощи вечерта беше посветена на рока. Петдневният форум продължава до 7 септември в парк „Загорка“.

Както и в предишни издания, посетителите ще могат да се насладят на тематични кътове, а входът за всички музикални вечери остава свободен. По традиция организаторите са осигурили и безплатна автобусна линия, която обслужва маршрута до и от парк „Загорка“ в часовете от 20:30 до 23:30 ч.

