Предстои третото издание на фестивала „Чайки“ във Варна

Третото издание на фестивала „Чайки“ ще се проведе на 30 август в парк „Аспарухово“ във Варна, съобщават от Община Варна. Организатор е Фондация „Понтика“.

Тази година фестивалът се провежда под мотото „Музикални мостове към Европа и Балканите“ и представя съвременни, новаторски и авангардни музикални проекти. Платформата „Чайки“ има свое радио, на което звучат местни, балкански и световни музикални предложения. Изпълненията на сцената ще се предлагат и чрез видео стрийминг.

В афиша влизат групите Flippy Don Dadda (с бийт, психаделика и бейслайн), Grizzly (хардкор, характерен със своите социални текстове), Gigashadow (алтернативна музика), хърватската банда Šarena Pojava, характерни с пост и ска-пънк звучене, както и турската група Al’York - с източен ъндърграунд рок.

И тази година ще се състои художествена работилница „Чайки Арт“, където на фокус са интерпретациите на чайките, морето, хората, града и хаоса. В нея ще участва специалистът по графичен дизайн и преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” доц. д-р Виктор Петков.

В „Чайки Арт“ се включва и скулпторът Петър Велинов-Bulgarasa. Варненският творец е завършил Националната художествена академия със специалност Плакат и реклама. Той е майстор в преобразяването на стари вещи и метални отпадъци в скулптори, изобразяващи риби, животни, птици, насекоми и растения.

На фестивала ще бъдат излъчени късометражни филми, дело на Андриана Кюлевчелиева, разказващи за художествените интерпретации на Виктор Петков и Петър Велинов. Публиката ще види и лента, посветена на възпитаниците на фондация „Радост за нашите деца“, за които в рамките на проекта „Чайки“ бе организирана музикална работилница по барабани.

Входът за събитията е свободен. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Варна.