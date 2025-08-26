Актрисата Дженифър Лорънс ще бъде почетена на кинофестивала в Сан Себастиан

Американската актриса Дженифър Лорънс ще получи награда за цялостна кариера на кинофестивала в Сан Себастиан, Испания, предаде АФП, позовавайки се на организаторите.

На 35 години и носителка на "Оскар" за ролята си в "Наръчник на оптимиста", Лорънс е "една от най-влиятелните актриси на нашето време", се посочва в прессъобщението на фестивала.

Връчването на почетния приз ще се състои на 26 септември в конгресния център на Сан Себастиан, по време на прожекция на "Умри, любов моя" (Die My Love) - най-новия филм с участието на Дженифър Лорънс, на който тя е и продуцент.

Американската актриса, позната с ролите си в филми като трилогията "Игрите на глада", "Американска схема", "Не поглеждай нагоре" и "Джой", се отличи и като продуцент с компанията си Excellent Cadaver, която разказва смели и провокиращи размисъл истории".



На 73-ото издание на фестивала в Сан Себастиан ще връчи още една почетна награда "Доностия" - на испанката Естер Гарсия, която от 1986 г. е продуцент на филмите на известния режисьор Педро Алмодовар.

Самият Алмодовар получи почетното отличие миналата година.

Кинофестивалът в Сан Себастиан ще се проведе от 19 до 27 септември.