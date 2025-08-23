Година след реставрацията мостът на Колю Фичето край Бяла е притегателно място за хиляди туристи, каза кметът на града Димитър Славов

За година след реставрацията мостът на Колю Фичето край Бяла и изграденият до него eкспоцентър се превърнаха в притегателно място за десетки хиляди туристи. Това каза в интервю за БТА кметът на града Димитър Славов.

По думите му районът се е променил много. "От абсолютна руина, от мост пред рухване, който беше обрасъл и където човек и да иска не може да спре, бе вдъхнат нов живот на това съоръжение. А вечер, когато бъде включено художественото осветление и мостът грейне, се променя целият район. Така беше създаден нов културен продукт с помощта на тази добра оперативна програма "Региони в растеж", по която всичко това стана реалност", обясни Славов.

Той каза още, че мостът и експоцентърът "Уста Колю Фичето" се посещават и от много чуждестранни туристи - румънци, англичани, французи, поляци.

"Чета и отзивите, оставени от посетителите, които благодарят за съхранената история и се гордеят, че са българи. Това ме кара да изпитвам чувство на удовлетвореност и на гордост, че успяхме да направим нещо, което туристи от толкова различни места го оценяват и предпочитат", обясни Славов.

Той каза, че все по-вече хора знаят и за културната програма на Община Бяла.

"Голяма част от събитията вече се организират в зоната около експоцентъра и моста. Имахме вече много фестивали - кулинарен, рокерски, фолклорни. В началото на месеца се състоя и международен фолклорен фестивал с участието на младежи с български корени от Украйна, Молдова и Румъния. Организацията на толкова много събития коства големи усилия на екипа на Община Бяла, за което благодаря. Но заедно успяхме да направим така, че мостът да свързва времена, хора и добри емоции. Отделно, Бяла се превърна в по-красиво и притегателно място с възродената си емблема. Защото след реставрацията, мостът на Колю Фичето живее втори живот", каза още Славов.

По повод една година от откриването на реставрирания мост тази вечер Общината е подготвила и разнообразна музикална програма. На сцената ще излязат изпълнителите Александър Колев и Ториното и Пашата. Вечерта ще завърши с концерт на певицата Дара и 3D-мапинг шоу върху автентичната част на моста.

БТА припомня, че мостът на Колю Фичето е символ на Бяла и е паметник на културата от национално значение. Съоръжението е изградено преди повече от 150 години и се смята за постижение на българското възрожденско инженерно-строително и архитектурно изкуство. Работата по него започва през 1865 г. и завършва през 1867 г. Построен е по заповед на Мидхат паша.

Мостът е с дължина 276 метра и е широк девет метра. Неговите 14 свода с отвор 12 метра са украсени с релефни изображения на животни. Поддържат го 13 опори с водорези и облекчаващи ниши, както и два брегови устоя. Мостът е направен от издялан камък от местен варовик и варов хоросан. След наводнение през 1897 г. осем свода в средната част на моста са унищожени. През 1922-1923 г. е реконструиран със стоманобетонни опори и сводове, но първоначалният облик е променен.

Според извършено обследване преди години става ясно, че основите на съоръжението са здрави. Сериозни са проблемите с настилката, има пукнатини и фуги между камъните. Преди време, заради ремонт на съвременния мост, движението на автомобили беше насочено по старото съоръжение, което го амортизира още повече.

Началото на консервацията и реставрацията на моста бе поставено през 2023 година. Дейностите се извършиха по европроект на обща стойност 9,5 млн. лева, финансиран по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 година. Изграденият двуетажен експо център е с модерен архитектурен дизайн. В него има музей, който разказва за живота на Колю Фичето и за Беленския край, зала за прожекции, интерактивно преживяване "Машина на времето", с която посетителите се връщат години назад, за да проследят началото на строежа на моста, ресторант, обслужващи помещения и магазин за сувенири.