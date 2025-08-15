Много музика и изложение на ретро автомобили предлага традиционният събор в старозагорското село Малка Верея

Много фолклорна музика и изложение на ретро автомобили предлага традиционният събор в старозагорското село Малка Верея, който ще се проведе утре (16 август). Това сочи програмата на събитието, публикувана от Община Стара Загора, която е съорганизатор.

Празникът ще започне с изложение на ретро автомобили, а за настроението на гостите ще се погрижат старозагорският народен певец и солист на ансамбъл „Загоре“ Веско Василев, талантите на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1921“ Изабел Мемдуева, Никол Рачева, Симона Динчева и „Лудетини зевзеци“.

Участие ще вземат и фолклорните певчески състави от селата Богомилово, Маджерито, Малко Кадиево и Яворово, както и индивидуалните изпълнители Десислава Андреева и Божидар Георгиев.

БТА припомня, че в края на септември м.г. в село Малка Верея се проведе първи празник на лавровото дърво, ароматите и лечебните билки.