Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Много музика и изложение на ретро автомобили предлага традиционният събор в старозагорското село Малка Верея
Снимка: Община Стара Загора
Малка Верея,  
15.08.2025 10:11
 (БТА)

Много фолклорна музика и изложение на ретро автомобили предлага традиционният събор в старозагорското село Малка Верея, който ще се проведе утре (16 август). Това сочи програмата на събитието, публикувана от Община Стара Загора, която е съорганизатор.

Празникът ще започне с изложение на ретро автомобили, а за настроението на гостите ще се погрижат старозагорският народен певец и солист на ансамбъл „Загоре“ Веско Василев, талантите на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1921“ Изабел Мемдуева, Никол Рачева, Симона Динчева и „Лудетини зевзеци“.

Участие ще вземат и фолклорните певчески състави от селата Богомилово, Маджерито, Малко Кадиево и Яворово, както и индивидуалните изпълнители Десислава Андреева и Божидар Георгиев.

БТА припомня, че в края на септември м.г. в село Малка Верея се проведе първи празник на лавровото дърво, ароматите и лечебните билки.

/ХК/

