Ирен Величкова-Ямами ще представи днес книгата си „България в шевици“ в Смолян

Ирен Величкова-Ямами ще представи книгата си „България в шевици“ днес, 11 август, в отдел „Изкуство“ на Регионална библиотека „Николай Вранчев" в Смолян. Това съобщи Антоанета Николова – главен експерт „Програми, културна дейност и връзки с обществеността“ в библиотеката.

По думите на Николова, изданието съдържа подробно описание на традиционните български шевици и тяхната символика. Книгата е издадена на три езика – български, английски и японски. Корицата ѝ представя автентично избродирано знаме на България, върху което са изобразени 144 национални шевици, разпределени по етнографски райони.

Ирен Величкова-Ямами живее в Япония от 1988 г., където свързва своя личен и професионален път. Повече от 25 години тя се посвещава на изследването и систематизирането на българската шевица, търсейки нейното сакрално значение. В Япония основава собствена школа по бродерия, където води курсове. При посещенията си в България пътува из страната в търсене на малко познати шевици и срещи с почитатели на автентичното ръчно изкуство.

Сред най-значимите ѝ постижения е избродираната пано-карта на България, включваща 144 шевици от различни етнографски области, която днес е част от колекцията на Националния исторически музей.

Ирен Ямами е носител на множество международни награди за бродерия и е участвала в изложби в Япония, Франция, Италия, Англия, Австралия и САЩ. Автор е на книгите „Архаични символи в бродерията“ и „България в шевици“, както и съавтор в световен алманах, посветен на бродерията.