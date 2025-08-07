Демонстрации, работилници и концерт ще има за Международния ден на младежта в Сливен

С разнообразна програма от активности, демонстрации и концерт в Сливен ще бъде отбелязан Международният ден на младежта. Събитията ще се състоят на 12 и 13 август, съобщиха от организаторите от Младежки дом - Сливен и Българския червен кръст.

Програмата започва на 12 август в Градската градина с демонстрации, спортни състезания, работилници, игри с награди и информационни щандове, организирани от местни партньори и младежки организации. Сред тях са Българският младежки червен кръст, спортни клубове по ориентиране, канадска борба и калистеника, Военно окръжие – Сливен, Клуб за бъдеще – Сливен, Младежки общински съвет (МОС) и други.

Участниците ще могат да събират „еко левове“ – специална валута, която ще се разменя за екологични и образователни награди в т.нар. магазин на МОС.

На сцената в парка вечерта ще има концерт с участието на млади местни таланти – клуб „Ритъм“, ансамбъл „Българи“, вокална школа „Мишо Тодоров“, Ангел Кондев от група „Монолог“ и други. Специален гост на събитието ще бъде изпълнителката Яна Николова.

На 13 август в зала „Сливен“ Форум-театрална трупа „Свободни електрони“ ще представи премиерата на постановката „Любовчията“. Входът е свободен.

Дванадесети август е обявен за Международен ден на младежта с резолюция 54/120 на Общото събрание на ООН през декември 1999 г. и се отбелязва официално от 2000 г., а в България се чества от 2007 г.