Италианският куратор Алесандро Винчентели представя днес изложбата "Кой бачка сега!"

Италианският куратор Алесандро Винчентели представя в София изложбата „Кой бачка сега! Разкриване на невидимото: труд, несигурност и изкуство“. Проектът ще бъде открит в галерия „Куб-Топлоцентрала“ днес, 4 април, информират организаторите.

По думите на екипа експозицията изследва невидимата, но интегрална природа на труда – по-специално работата, която остава недооценена или незабелязана, особено по отношение на жените. Изложбата включва чуждестранни и български автори, сред които: Войн Де Войн, Саня Ивекович, Антонио Риело, Пилви Такала и Харун Фароки.

Изложбата „Кой бачка сега!“ е победител в отворена покана за визуални изкуства на „Топлоцентрала“. От общо 18 постъпили предложения жури в състав - Катрин Зингер и Камен Захариев (Фондация „Зингер–Захариев“), Фиона Лийвър и Маниша Джотади (Пространство за съвременно изкуство „Франц Йозефс Кай 3“, Виена) и Владия Михайлова (ръководител на отдел „Визуални изкуства“ в "Топлоцентрала"), избра „Кой бачка сега!“ с ръководител Рада Дечева.

Организаторите отбелязват, че проектът се фокусира върху невидимите и непризнати усилия, които поддържат както домашната сфера, така и творческите индустрии, като подчертава сложността и устойчивостта, необходими за навигиране в множество роли и отговорности. „Терминът graft, исторически свързан с упорита, безмилостна работа, се предефинира в този контекст, не само като физическо усилие, но и като емоционален, психологически и интелектуален труд. В основата на изложбата е проучване на пластовете graft, които жените носят“, казват те.

„Сътрудничеството ни с Рада Матева за събирането на тези художници беше истинско удоволствие. Фокусът ни беше да подчертаем все по-належащия въпрос за недооценения и несигурен труд, като същевременно развием диалог между поколенията артисти. Очаквам с нетърпение хората да видят резултатите от съвместната ни работа с "Топлоцентрала“, казва кураторът.

Алесандро Винчентели е международен куратор и продуцент, базиран във Великобритания и Атина, Гърция. Той е бивш куратор на изложби и изследвания в BALTIC Centre for Contemporary Art, Гейтсхед, Великобритания, където работи в продължение на 16 години. След преместването си на остров Егина през 2021 г., Винчентели участва в колективния интердисциплинарен проект Vessel, който функционира като нестопанска организация за съвременно изкуство (www.vessel aegina.com). Vessel разработва редица проекти, които ще бъдат реализирани през 2025 г. в Атина и Егина, като основният фокус е върху екологични теми, свързани с управлението на водните ресурси и пластмасовите отпадъци.

Колективът е част от международната програма Sites of Practice, която подкрепя екологични културни инициативи в сътрудничество с E-Werk Luckenwalde и други партньори. През 2021 г. Винчентели е куратор и творчески директор на международната Триенална изложба за изкуство и екология – EKO8 в Марибор, Словения, озаглавена A Letter to the Future (Писмо до бъдещето). Изложбата се провежда в бивша текстилна фабрика и включва творби на над 25 международни артисти, сред които Йоко Оно, Михаил Карикис, Ясмина Сибиц, Allora & Calzadilla, Емия Скърнулите, Мариеца Потрч и Антонис Питас.

