Органът на катедралата в Ковънтри ще се включи в честването на годишнина на „Пинк Флойд“

„Величественият тръбен орган“ на катедралата в Ковънтри, Великобритания, ще бъде използван при честването на годишнина на рокгрупата „Пинк Флойд“ през март, съобщава Би Би Си.

Група музиканти ще изпълнят хита Wish You Were Here в катедралата на Ковънтри на 8 март, за да отбележат 50-годишнината от издаването на едноименния албум, както и други песни на легендарната група.

Сборният състав от музиканти, наречен Everything Under The Sun, вече е изпълнявал друг хит - песента Dark Side of the Moon, в катедралата миналата година.

Крис Джонсън, китарист и вокалист на групата, каза, че са се събрали за „еднократно шоу“ в Уорик през 2023 г., но успехът им е довел до други концерти. Тогава шоуто е било посветено на 50-годишнината на Dark Side of the Moon в църквата „Света Мария“ в Уорик.

На първия концерт, който е бил безплатен, е имало „неколкостотин души отвън“, след като църквата е била пълна, обясни Джонсън.

Това довело до други изпълнения, а след това и до концерта в Ковънтри, за които имало входна такса. С парите от билетите музикантите помогнали за реставрацията на органа „Харисън и Харисън“, монтиран в катедралата през 1962 г.

Той каза, че органът е бил „част от групата“ и е помогнал за създаването на „уникално“ преживяване на живо, което съчетава старото с новото.

Органистът Колин Милингтън обясни, че сътрудничеството с останалите шестима музиканти му е позволило да съчетае страстта си към свиренето на орган с любовта си към музиката на „Пинк Флойд“.

„Включването на църковния орган в албумите се оказа голямо предизвикателство, но работата с такъв фантастичен и разнообразен кръг от музиканти вдъхна нов живот в албумите, а музиката ни събра по един органичен начин“, каза Милингтън.

Джонсън заяви, че седемчленната група се радва да свири „вечните класики“ и да се наслаждава на историческата обстановка. „Това е различен поглед към музиката на „Пинк Флойд“, каза той.

Рейчъл Меън, музикален директор на катедралата, обясни, че църковният орган е „зашеметяващ в архитектурно и звуково отношение“ и изключително гъвкав.

Катедралата е била домакин на широк спектър от музикални събития, включително премиерата на нов аранжимент на песента Ghost Town на група „Спешълс“, изпълнена от полицейски оркестър през 2022 г.