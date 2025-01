Карен Соуза пристига от Аржентина специално за концерта The best of Васил Петров

Карен Соуза пристига от Аржентина специално за събитието, с което Васил Петров отбелязва 30 години в музиката. На 21 януари в зала 1 на НДК, певицата ще изпълни големите си хитове преди началото на концерта „The best of Васил Петров“, съобщават организаторите.

По думите им Карен Соуза е смятана за най-влиятелния глас на джаза и боса нова музиката в наши дни. Аржентинската вокалистка бързо набира популярност сред почитателите на джаза със своите кавърверсии на някои от най-големите световни хитове, а успехът ѝ дава възможност впоследствие да разгърне и своя потенциал като автор на песни.

Дизайнерът Ралф Лорън я кани две поредни години да пее по време на представяне новата му колекция. Песните й като Creep (Radiohead), Tainted Love (Soft Cell) и Paris (Карен Соуза) звучат в известни филми и сериали на Netflix като The Zero Theorem (2013), White Lines (2020), Династия (2021). Днес музиката ѝ звучи навсякъде по света с регистрирани 250 милиона слушания в Spotify. Тя има шест албума, публиката я обича и се превръща в световна икона. Лятото на изминалата година Васил Петров записа дует с Карен Соуза, след което следва поканата за участие в неговия концерт.

Както писа БТА, на 21 януари Васил Петров ще представи най-доброто от своя репертоар, включващ джаз стандарти, поп и рок интерпретации, филмови теми и авторски композиции, които ще звучат в симфонични версии. На сцената ще се присъединят Хилда Казасян, Теодосий Спасов, Мария Илиева и Зорница Иларионова. Музикалният съпровод ще бъде на Плевенската филхармония и джаз трио в състав Николай Костадинов - пиано, Даниеле Феббо - бас, Кристиан Желев - барабани, с диригент маестро Христо Павлов.

