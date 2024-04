Концерт-трибют за Ленард Коен изнасят във Варна Стюарт Д‘Ариета и неговата група

Концерт-трибют за Ленард Коен ще се състои днес във Варненската държавна опера, съобщават от културната институция. Той е дело на австралийския певец и пианист Стюарт Д‘Ариета и неговата група инструменталисти, които представят в креативни аранжименти най-емоционалните песни на поета, композитор и изпълнител от музикалния авангард на XX век.

От три десетилетия Стюарт Д‘Ариета прави свой прочит на творбите на някои от най-великите музиканти на нашето време, сред които Том Уейтс, Джон Ленън, Ранди Нюман. Концертът му, посветен на музиката на Ленард Коен, освен в Операта в Сидни, е показван на турнета във Великобритания и Германия.

Австралиецът признава, че е голям почитател на Коен и особено на неговите песни A thousand kisses deep, Famous blue raincoat, Hallelujah. Двамата творци са се срещали веднъж на живо в Австралия. Според Д‘Ариета магията на Коен е вътре в сърцето на песента, където са дълбоките чувства и неспокойният дух, търсещ любов в понякога безсмисления живот, където в същото време е и надеждата, светлината в края на тунела, пътуването към истината. По думите му много от енергията на песните идва от пианото, така че неговите версии са различни от оригиналите на Коен, като в някои има много повече рок звучене. Винаги обаче отдава специална почит на баладите му.

Бендът на Д‘Ариета се състои от трима шотландски музиканти - китаристът Марти Хейли, Демъс Донъли - бас китара и Уили Молсън - барабани. В концерта, отдаващ почит на Ленард Коен, Стюарт Д‘Ариета и неговият състав ще изпълнят песните Suzanne, Tower of song, I’m your man, Future, Hallelujah, In my secret life и много други.

Ленард Коен е роден в семейство на еврейски интелектуалци. От ранна възраст се насочва към музиката и поезията, но и към теологията, която оставя отпечатък в цялото му творчество. Освен с множество награди за различни албуми и постижения, през 2010-та, шест години преди смъртта му, е удостоен и с „Грами“ за цялостно творчество.