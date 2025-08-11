Подробно търсене

Двама души са загинали при пътни инциденти през изминалото денонощие

Нелли Желева
БТА, архив, снимка: Минко Чернев
София,  
11.08.2025 08:09
 (БТА)

Двама души са загинали у нас при пътни инциденти през изминалото денонощие, сочи справка на интернет страницата на МВР. 

Общо за страната са станали 26 пътнотранспортни произшествия, 34 души са ранени.

За София са регистрирани 20 леки произшествия, едно тежко. Един човек е ранен.

От началото на годината у нас са станали 4022 тежки катастрофи с 252-ма загинали и 5027 ранени.

 

 

 

/ВД/

