"Топлофикация - Сливен" има нужда от квалифицирани електроинженери и машинни инженери, каза изпълнителният директор

"Топлофикация - Сливен" ЕАД има нужда от квалифицирани електроинженери и машинни инженери. Това съобщи за БТА инж. Павлин Костов, изпълнителен директор на дружеството.

По думите му най-сериозен е недостигът на машинни инженери, тъй като тази специалност е по-трудна и изисква задълбочени познания в техническото чертане и инженерните изчисления. "Все по-малко млади хора избират да учат машиностроене, а нуждата от такива кадри е голяма", коментира Костов.

В опит да преодолее кадровия дефицит, предприятието поддържа активни контакти с филиала на Технически университет - София в Сливен. "Всяка година организираме срещи с преподаватели и студенти, на които се представят специалностите и възможностите за реализация в нашето дружество", обясни изпълнителният директор.

Сходен подход се прилага и към ученици от професионалните гимназии в града. За тях се осъществява дуално обучение, което включва и стажове в ТЕЦ - Сливен. По този начин младите хора имат възможност да придобият практически умения още по време на обучението си и да се ориентират към реализация в сектора.

"Топлофикация - Сливен" ЕАД е енергийно предприятие с над 55-годишна история, което осъществява производство и доставка на топлинна енергия за битови и промишлени нужди в град Сливен. Дейността на дружеството започва през 1966 година със строителството на топлоелектрическата централа, а официалното ѝ откриване е през 1969 година. В годините след това предприятието преминава през мащабни реконструкции, включително преход от въглища към природен газ, модернизация на котлите и внедряване на енергийно ефективни технологии.

Днес "Топлофикация - Сливен" обслужва над 15 200 домакинства чрез 395 абонатни станции с обща инсталирана мощност от 243,46 мегаватчаса (MWh). Дължината на топлопреносната мрежа в града и промишлената зона надвишава 60 километра, като част от мрежата е подменена с предварително изолирани тръби за повишена енергийна ефективност. Предприятието доставя не само отопление за домакинствата, но и промишлена пара и гореща вода за местната индустрия.

"Топлофикация - Сливен" разполага със съвременна техническа база, включваща водогрейни и парни котли. За по-добро оползотворяване на енергията са монтирани утилизатори, които използват топлината на изходящите газове. Основните мощности са на въглища и биомаса, в момента се изграждат мощности на газ - 36 мегавата, като половината ще бъдат готови до края на 2025 година.

В дружеството работят 303-ма работници. Осигурени са вътрешна организация на транспорт за смените, както и медицинско обслужване на персонала. С ангажираността си към устойчивото развитие и качественото обслужване, "Топлофикация - Сливен" продължава да бъде ключов енергиен доставчик в региона.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.