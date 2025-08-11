Фотографът Александър Иванов ще открие в Казанлък изложба, посветена на лятната музикална "Академия Роза"

Изложбата „Урокът“ на фотографа и художник Александър Иванов и фондация „Академия Роза“ ще бъде официално открита днес, 11 август, в Музея на фотографията в Казанлък, съобщиха от културния институт. Експозицията представя талантливи български деца, участвали в ежегодните летни академии на фондацията.

Летните музикални академии в Шипка, организирани от „Академия Роза“, са форум за обучение на млади оркестрови изпълнители. Организаторите избират тази форма, водени от убеждението, че учениците в гимназиален курс на училищата по изкуствата не получават достатъчно възможности за репетиционна и концертна дейност в рамките на оркестър. Това посочва учредителят на организацията Пламен Николов, цитиран от културния институт.

Фондацията цели да вдъхновява участниците, като им предоставя възможност да работят заедно с утвърдени музиканти от страната и чужбина. Друга важна мисия е чрез безплатните заключителни концерти да направи класическата музика достъпна за публиката в малките населени места и да насърчи културния туризъм. Основен принцип в работата на „Академия Роза“ е достъпността – затова лятната академия е напълно безплатна за участниците, а концертите са с вход свободен, допълва Николов.

„Урокът е за всички – и за учениците, и за преподавателите“, казва казанлъшкият фотограф Александър Иванов. По думите му урокът е и отговорност – за институцията, която осигурява неговото нормално протичане. „Беше изпитание и за снимащия – в желанието му да го покаже образно, по възможно документално-реалистичен начин: с проблемите на младостта, ежедневните изморителни занимания, натрупаната умора и недоспиване, за да се стигне до израстването и финалните акорди на произведенията от програмата“, споделя авторът на изложбата.

Фотографиите ще останат в Казанлък до 16 август.

Тазгодишното издание на "Академия Роза" в Шипка ще се състои от 10 до 17 август. То ще завърши с три концерта под диригентството на Любомир Денев-син, който е и творчески ръководител на Академията. Концертната програма предвижда изпълнения на произведения на Георг Филип Телеман, Волфганг Амадеус Моцарт и Йозеф Хайдн, като те ще бъдат изпълнени на 15, 16 и 17 август в Шипка, Казанлък и Варна.