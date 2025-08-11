Винаги ще има необходимост от млади учители, каза директорът на Центъра за извънучилищна подготовка „Резонанс“ в Разград

Винаги ще има необходимост от млади учители, те са по-близо до децата, но все по-трудно се срещат вече. От една страна младите, прохождащи учители нямат опит, в началото не знаят как да ангажират децата, докато по-възрастните имат повече идеи, тренирали са го в годините. Но младият може много по-лесно да бъде на нивото на децата и да бъдат по-близки, каза за БТА Татяна Петрова, директор на Центъра за извънучилищна подготовка (ЦИП) „Резонанс“ в Разград.

По думите ѝ възможности за работа в Центъра винаги има, но зависи от необходимостта. Предимно се търсят учители по български език и математика, които да помагат на учениците, посещаващи Центъра, с подготовката за държавните зрелостни изпити след 7 клас.

„Опитът е важен, защото, когато не е отъпкана пътеката, е малко по-сложно. Ако дойде млад човек, няма да го върна. Аз съм „за“ подкрепата на младите хора, но трябва да има някой, който да му покаже начина, по който да работи. Малко са младите, които избират учителската професия, а винаги ще има необходимост от тях, защото децата са нашето бъдеще“, отбеляза Татяна Петрова.

Според нея първото нещо, което трябва да притежава един учител е любов към децата, след това да бъде психолог, за да намери правилния подход към децата и след това са знанията по съответния предмет.

Татяна Петрова посочи, че от септември ще се търсят учители по български език и математика в Центъра, вероятно и по английски език, но от страна на децата се наблюдава интерес и към изучаването на руски език.

Центърът за извънучилищна подготовка „Резонанс“ в Разград е основан през 2002 година. Преподавателите в Центъра са водещи педагози, които се отличават със своята компетентност, амбиция, взискателност и грижа към ученика, лична ангажираност и отговорност при подготовката и провеждането на часовете. В занималнята се води самоподготовка на учениците за следващия ден по всички учебни предмети. ЦИП „Резонанс“ е създаден и в помощ на учениците при подготовката за кандидатстване в профилирани гимназии и университети. Провежда се специализирана подготовка на учениците от 7 клас за Национално външно оценяване и на дванадесетокласниците за държавни зрелостни изпити. Подготовката включва усвояване и затвърждаване на знания, придобиване и усъвършенстване на уменията на учениците за работа с тестове, за да бъдат постигнати максимални резултати. В школата освен часовете за индивидуална подготовка се провеждат курсове и пробни изпити по български език и литература и математика за 7 клас по формата за национално външно оценяване и за 12 клас по формата на държавни дрелостни изпити. Специалисти - логопед и психолог са в помощ на учениците и родителите. Центърът предлага и лятна занималня за децата, която включва разнообразни дейности.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

„Избирам България" е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.