На извънредно заседание Общинският съвет във Враца ще решава за отпускането на финансови средства за проект на регионалната библиотека

Общински съвет - Враца ще заседава извънредно днес, съобщава на сайта си общинската администрация. Дневният ред съдържа само една точка и тя се отнася до одобряването на финансови средства по трансграничен проект на Регионална библиотека „Христо Ботев“, който се изпълнява в партньорство с Окръжна библиотека „Александру и Аристия Аман“ в град Крайова, Румъния.

Според изискванията, за се да сключи договор за финансиране с Управляващия орган на програмата и да се стартира изпълнението на дейностите по проекта, е необходимо решение на Общинския съвет. Всеки бенефициент трябва да осигури собствен принос по проекта, който представлява минимум 2% от общо допустимите разходи за съответния партньор. Сумата на собственото финансиране за Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца възлиза на 3445,22 евро.