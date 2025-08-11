На извънредно заседание Общинският съвет във Враца ще решава за отпускането на финансови средства за проект на регионалната библиотека

Подробно търсене

Мая Ценова
БТА/ На снимката: табела на Регионална библиотека "Христо Ботев" Враца, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
11.08.2025 06:45
Общински съвет - Враца ще заседава извънредно днес, съобщава на сайта си общинската администрация. Дневният ред съдържа само една точка и тя се отнася до одобряването на финансови средства по трансграничен проект на Регионална библиотека „Христо Ботев“, който се изпълнява в партньорство с Окръжна библиотека „Александру и Аристия Аман“ в град Крайова, Румъния.

Според изискванията, за се да сключи договор за финансиране с Управляващия орган на програмата и да се стартира изпълнението на дейностите по проекта, е необходимо решение на Общинския съвет. Всеки бенефициент трябва да осигури собствен принос по проекта, който представлява минимум 2% от общо допустимите разходи за съответния партньор. Сумата на собственото финансиране за Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца възлиза на 3445,22 евро.

Към 07:29 на 11.08.2025 Новините от днес

