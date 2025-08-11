Подробно търсене

Общо 204 пожара са потушени през изминалото денонощие, загинала е жена на 67 години

Валерия Димитрова
снимка :кореспондент на БТА във Видин Десислава Иванова
София,  
11.08.2025 07:46
 (БТА)

Общо 204 пожара са потушени през изминалото денонощие, съобщават на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". 

При пожар в апартамент в столичния ж.к. „Дружба“ е загинала жена на 67 години. 

Вчера в пожарната във Варна е съобщено за пожар в парно отделение в двора на Факултета по дентална медицина към „Медицински университет –Варна“. На място са изпратени два пожарни автомобила със седем пожарникари. Запалила се е ел. инсталация на бойлер за топла вода, но пожарът се е самозагасил до пристигане на екипите.

Пожарникарите са реагирали на 248 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 31 пожара, без нанесени материални щети са 173 пожара. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са 13.

БТА припомня, че високите температури и вятърът вчера разпалиха наново някои от вече овладените огнища.

 

 

/ВД/

Към 08:59 на 11.08.2025 Новините от днес

