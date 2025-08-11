Подробно търсене

Австралия ще признае палестинската държава, съобщи австралийският премиер Албанезе

Габриела Големанска
Австралия ще признае палестинската държава, съобщи австралийският премиер Албанезе
Австралия ще признае палестинската държава, съобщи австралийският премиер Албанезе
Антъни Албанезе, снимка: Jason Franson/The Canadian Press via AP
Канбера,  
11.08.2025 06:43
 (БТА)
Етикети

Австралия ще признае палестинската държава, съобщи австралийският премиер Антъни Албанезе, цитиран от световните агенции.

Страната му ще го направи официално по време на годишната сесия на общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.

По този начин Австралия се присъединява към Франция, Великобритания и Канада, които също обявиха подобно намерение.

Признаването е „основано на ангажиментите, поети от Палестинската автономна власт към Австралия“, заяви Албанезе. Тези ангажименти включват изключване на „Хамас“ от палестинското правителство, демилитаризация на Газа и провеждане на избори, добави той.

„Решението за две държави е най-голямата надежда на човечеството да прекъсне цикъла на насилие в Близкия изток и да сложи край на конфликта, страданията и глада в Газа“, заяви Албанезе.

"Мирът ще бъде само временен, ако израелците и палестинците нямат свои държави", допълни той.

По-рано днес външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс заяви, че страната му обмисля дали да признае палестинската държава.

/ГГ/

Свързани новини

11.08.2025 06:25

Нова Зеландия обмисля признаването на палестинската държава, заяви новозеландският външен министър

Нова Зеландия обмисля признаването на палестинската държава, заяви новозеландският министър на външните работи Уинстън Питърс, предаде Ройтерс. Дипломат номер едно на Нова Зеландия заяви, че правителството на премиера Кристофър Лъксън ще вземе

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:31 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация