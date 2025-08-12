Новозеландска депутатка беше изгонена от парламента заради реч за Газа

Новозеландски депутат беше изгонен от пленарната зала и получи забрана да присъства до края на седмицата заради реч за признаването на палестинската държава, предаде ДПА.

Съпредседателката на Партията на зелените на Нова Зеландия Клоуи Суорбрик призова депутатите да подкрепят изготвен от неин колега законопроект, който ще позволи на Нова Зеландия да наложи санкции на Израел „заради военните му престъпления“.

„Ако намерим шестима депутати с характер от измежду 68-те членове на парламента можем да застанем на правилната страна на историята“, заяви Суорбрик.

Председателят на парламента Джери Браунли каза, че изявлението е „напълно неприемливо“ и призова Суорбрик да се извини или да напусне парламента за остатъка от седмицата. Суорбрик отказа да се извини и каза, че „с удоволствие“ ще си тръгне.

Браунли по-късно потвърди решението си, но заяви, че Суорбрик може да се върне от утре, ако се извини.

По-рано вицепремиерът Дейвид Сеймур възрази срещу факта, че Суорбрик е сложила палестински шал на стола си. Членовете на Партията на зелените носят палестински шалове в парламента от 2023 г.

Външният министър Уинстън Питърс заяви вчера, че новозеландското правителство ще обмисли позицията си относно признаването на държавата Палестина през следващия месец.

Почти 150 държави членки на ООН вече са признали Държавата Палестина, но важни западни страни, включително САЩ и Обединеното кралство, не са го направили.