Подробно търсене

Австралийският премиер Албанезе каза, че Нетаняху "отказва да признае" страданията в ивицата Газа

Светослав Танчев
Австралийският премиер Албанезе каза, че Нетаняху "отказва да признае" страданията в ивицата Газа
Австралийският премиер Албанезе каза, че Нетаняху "отказва да признае" страданията в ивицата Газа
Австралийският премиер Антъни Албанезе обявява вчера на пресконференция в столицата Канбера, че Австралия ще признае палестинската държава. Снимка: Mick Tsikas/AAP Image via AP
Сидни,  
12.08.2025 05:47
 (БТА)
Етикети

Австралийският премиер Антъни Албанезе каза днес, че израелският му колега Бенямин Нетаняху "отказва да признае" хуманитарната ситуация в ивицата Газа, ден след като за първи път Австралия обяви, че ще признае палестинската държава, предаде Ройтерс.

Австралия ще направи това официално по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, съобщи вчера Албанезе - ход, който засилва международния натиск върху Израел, след като Франция, Великобритания и Канада също обявиха подобно намерение.

Албанезе заяви, че нежеланието на правителството на Нетаняху да изслуша съюзниците си е допринесло за решението на Австралия да признае палестинската държава. "Той отново ми повтори това, което е казвал публично, а именно, че отказва да признае последствията, засягащи невинни хора", каза австралийският премиер в интервю за австралийската телевизия Ей Би Си. В интервюто той разказа за телефонния му разговор с Нетаняху миналия четвъртък, когато двамата са обсъдили въпроса.

Решението на Австралия да признае палестинската държава е обвързано с ангажименти от страна на Палестинската автономна власт, включително палестинското ислямистко движение "Хамас" да няма участие в евентуална бъдеща държава.

/СХТ/

Свързани новини

11.08.2025 06:25

Нова Зеландия обмисля признаването на палестинската държава, заяви новозеландският външен министър

Нова Зеландия обмисля признаването на палестинската държава, заяви новозеландският министър на външните работи Уинстън Питърс, предаде Ройтерс. Дипломат номер едно на Нова Зеландия заяви, че правителството на премиера Кристофър Лъксън ще вземе

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:26 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация