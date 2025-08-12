Австралийският премиер Албанезе каза, че Нетаняху "отказва да признае" страданията в ивицата Газа

Австралийският премиер Антъни Албанезе каза днес, че израелският му колега Бенямин Нетаняху "отказва да признае" хуманитарната ситуация в ивицата Газа, ден след като за първи път Австралия обяви, че ще признае палестинската държава, предаде Ройтерс.

Австралия ще направи това официално по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, съобщи вчера Албанезе - ход, който засилва международния натиск върху Израел, след като Франция, Великобритания и Канада също обявиха подобно намерение.

Албанезе заяви, че нежеланието на правителството на Нетаняху да изслуша съюзниците си е допринесло за решението на Австралия да признае палестинската държава. "Той отново ми повтори това, което е казвал публично, а именно, че отказва да признае последствията, засягащи невинни хора", каза австралийският премиер в интервю за австралийската телевизия Ей Би Си. В интервюто той разказа за телефонния му разговор с Нетаняху миналия четвъртък, когато двамата са обсъдили въпроса.

Решението на Австралия да признае палестинската държава е обвързано с ангажименти от страна на Палестинската автономна власт, включително палестинското ислямистко движение "Хамас" да няма участие в евентуална бъдеща държава.