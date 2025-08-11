Дигиталните мисионери и католическите инфлуенсъри в помощ на Ватикана да разпространява божието слово

На 8 август папа Лъв Четиринадесети отбелязва три месеца, откакто оглави Римокатолическата църква. През тези три месеца „първият северноамерикански папа“ се показа като приемник както на прекия си предшественик папа Франциск по някои въпроси, като например близостта на църквата до обикновените хора, така и на предшественика си по име папа Лъв Тринадесети, когато говори за рисковете от дехуманизиращото технологично развитие. В трети аспект като отношението към абортите, към евтаназията или към еднополовите бракове обаче папата от САЩ показа привързаност към по-консервативното крило на Църквата.

На 3 август Лъв Четиринадесети ръководи и първата си голяма меса, откакто оглави Църквата. Той я отслужи пред повече от 1 милион млади богомолци от цял свят, събрали се в покрайнините на Рим за Юбилея на младежите, знаково събитие от Юбилейната за Римокатолическата църква година.

През трите месеца като папа Лъв Четиринадесети отправи редица послания за мир, но и за помирение на хората със самите себе си. Той нееднократно изрази вярата си в католическите младежи, които според него могат да спомогнат за изграждането на нов всят, в който думите ще бъдат разоръжени, а отношенията в ерата на социалните мрежи ще съумеят да се върнат към реалността вместо към виртуалността.

Този стил на поведение на новия папа неизменно му спечели симпатии от страна на богомолци от цял свят. Тези симпатии се материализират под формата на писма, картички и дори играчки, които се получават за него във Ватикана всеки ден, отбелязва Франс прес. Като количество тази поща се равнява на половин тон седмично. Посланията и подаръците за Лъв Четиринадесети постъпват първо в триажния център на международното летище на Рим "Фиумичино". Там автоматизирани машини ги сортират и проверяват щателно, след което същия ден с бусче те са откарвани във Ватикана. Дори писма, адресирани възможно най-лаконично, като например „За папата“, достигат до крайната си дестинация. Веднъж стигнали във Ватикана, пратките отново се преглеждат и сортират от служители на Държавния секретариат на малката държава. След като са щателно проверени, те се предават на секретариата на папата. Изпращачите, които са написали надлежно адреса си на пощенския плик, могат дори да се надяват на отговор, изпратен по пощата, както правеше папа Франциск.

Туристите и богомолците, които вече са във Ватикана пък, също могат да пишат на папата и после да предадат писмото във ватиканския пощенски офис, откъдето пощата се прибира четири пъти на ден, за да бъде откарана в Апостолическия дворец, допълва Франс прес.

Освен посланията на новия папа, в дигиталната ера в приобщаването към вярата роля играят и необичайни съюзници на Църквата – дигиталните мисионери. Не случайно в рамките на седмицата на Юбилея на католическата младеж беше организирана и своеобразна среща на върха на тези дигитални мисионери и на католическите инфлуенсъри, които действат активно в социалните мрежи. В тази среща на върха някои от дигиталните мисионери и инфлуенсъри участваха на живо във Ватикана, докато други се включиха във видеоконферентен формат, а тяхната мисия все повече е насърчавана от Ватикана, обобщава Франс прес.

Сред тези дигитални мисионери и католически инфлуенсъри няколко вече са доста познати имена. На първо място сред тях е отец Джузепе Фузари, получил прозвището „Готиния свещеник“, „Отчето културист“ или „Духовника 2,0“, обобщават италианските медии „Дагоспия“, „Фато куотидиано“, „Доломити“ и „Арттрибуне“, както и Франс прес.

Джузепе Фузари е на 58 години от Бреша и е ръкоположен за свещеник през 1991 г. Той е част от епархията на Бреша, но след като е преминал през семинарията и после е приел свещенически сан, той е завършил и история на изкуствата и повече от четвърт век е и преподавател по тази специалност в Католическия университет на Светото сърце в Бреша. Фузари е също така и част от лабораторията по каталогизиране на произведения на изкуството към университета. В миналото е работил и в музея на Брешанската епархия, като в даден момент дори го е оглавявал.

Джузепе Фузари се откроява с нетипичната си за свещеник външност. Той е с къса бяла щръкнала коса и къса и грижливо подрязана бяла брада и мустаци. Обичайно е облечен с дънки и тесни ризи, които очертават мускулестото му тяло, по което има не малко татуировки, които той изобщо не крие. Любопитното е, че освен свещеник и преподавател Джузепе Фузари е и състезател по културизъм.

Мускулите и татуировките си отецът не се притеснява да показва и във видеата, които записва и публикува в каналите си в три социални мрежи – „Инстаграм“, „ЛинкедИн“ и „Тик Ток“. В някои от видеата Джузепе Фузари се появява и с кучето си от порода чихуахуа. В първата от тези социални мрежи последователите му се доближават до 60 000, а в третата те са около 20 000. В тези видеа Джузепе Фузари размишлява по въпроси, свързани с вярата, с католическите ритуали, но говори и по въпроси, свързани с историята на изкуството.

Необичайният външен вид на отец Фузари неизбежно му спечелва последователи. Но постепенно тези последователи забравят за вида му и слушат неговите послания, размишления или разкази, свързани с религията и изкуството. Самият Фузари разказва, че чрез социалните мрежи иска да изгради нови отношения между свещениците и младите богомолци и между преподавателите и техните ученици. Той казва, че тези отношения не трябва да бъдат белязани от страхопочитание, а да бъдат отношения между равни. Ето защо той се отнася към младите като към възрастни и казва, че този подход дава резултат. Джузепе Фузари казва, че в комуникацията си с хората от цял свят той се ръководи от принципа, че не трябва да говори банални неща или да се държи по банален начин. Често пъти инфлуенсърите допускат именно тази грешка в общуването си с последователите си. Според Фузари комуникацията не е само низ от банални думи, които инфлуенсър адресира до последователите си. Комуникацията трябва да накара другите да почнат да мечтаят, смята Фузари и посочва за пример в тази насока писатели, като Марсел Пруст, който успяват да накарат читателя „да влезе в творбата и да се почувства като част от нея“.

Джузепе Фузари беше и един участниците, присъствали лично в срещата на върха дигиталните мисионери и католическите инфлуенсъри, провела се във Ватикана в края на юли, припомня Франс прес.

В този форум видеоконферентно се включи и една нетипична монахиня от Франция, 29-годишната сестра Албертин, отбелязва Франс прес. Истинското име на сестра Албертин е Албертин Дьобакер, обобщават „Уест Франс“, „Франс 3“ и „Ел“. Тя е от Лил, завършва финанси в Париж и преди 13 години решава да се откаже от светския живот и да се посвети на духовния. Споделя, че това решение я е озарило внезапно, че тя сякаш се е влюбила в Бог. Днес сестра Албертин е част от религиозната общност „Новия път“ в Лион.

Монахинята признава, че първоначално е била доста притеснена дали огненият й по рождение темперамент ще е подходящ за една религиозна общност. Но с течение на времето тя е успяла да се впише добре в нея, без да се налага да озаптява характера си.

Днес сестра Албертин има акаунти в „Тик Ток“ и в „Инстаграм“. Във втората социална мрежа тя има около 320 000 последователи, а видеата, които качва в първата социална мрежа, се гледат милиони пъти.

В клиповете, които тя публикува, тя разказва за ежедневието на монахините, за живота в католическа общност, за общуването й с външния свят, за отношенията й с приятелите й сега след като е станала монахиня, за семейството си и за семейния живот в по общ план. Монахинята дава съвети относно прочита на Библията. Сестра Албертин с охота говори и за мястото на жените в обществото и в Църквата. Без да се притеснява тя говори и по най-щекотливи теми, като например секса. „Грешка е да се вярва, че сексът не е нещо добро, че това е грях и че хората ще се доближат повече до Бог, ако не водят сексуален живот. Това не е вярно. Бог е създал секса и всичко, което създава Бог е добро и хубаво“, казва тя.

Сестра Албертин признава, че чрез видеата си в социалните мрежи не иска да налага определена религия на никого, нито пък иска да манипулира младите. Нейните послания са кратки, прями и разбираеми, поради което много често тя се харесва дори на младежи, които не се дефинират като католици, отбелязва Франс прес.

Относно срещата на върха на дигиталните мисионери и католическите инфлуенсъри, организирана от Ватикана, сестра Албертин казва, че това е било знак че Църквата признава, че онова което тези хора правят е от значение и че ги насърчава да продължат напред.

Още преди Ватиканът да обърне внимание на дигиталните мисионери и католическите инфлуенсъри една монахиня от Италия също разчупи стереотипите и накара много хора да се заинтересуват от Църквата. Това беше сестра Кристина, родена под светското име Кристина Скуча в град Витория в провинция Рагуза през 1988 г. Първоначално Кристина Скуча решава да се посвети на актьорската кариера. Учи в музикално училище в Рим, специалност пеене и мюзикъл. Църквата я привлича на своя страна по един странен начин обаче. През 2007 г. Кристина Скуча участва в мюзикъла „Куражът да обичаш“, в който се превъплъщава в ролята на сестра Роза, основала Конгрегацията на урсулинките на Светото семейство, която освен в Италия има силно присъствие и във Франция, и Бразилия и която се е посветил на възпитанието на деца и тийнейджъри в сиропиталища и в подпомагането на деца в неравностойно положение. Именно докосването й чрез театъра до историята на една монахиня, кара Кристина Скуча да изостави театралната кариера и да се насочи към Църквата.

В продължение на 2 години живее в Бразилия, където е послушница и през 2012 г. става монахиня към Конгрегацията на урсулинките на Светото семейство. Живее в манастир в Милано, където се откроява с певческите си заложби и е насърчена от игуменката и от останалите монахини да участва в конкурси за църковни песнопения. През 2013 г. печели фестивал в Рим за религиозни песни.

На следващата година сестра Кристина се превръща в световна звезда. Тогава, отново с подкрепата на игуменката си и останалите монахини от манастира, в който живее, сестра Кристина решава да се запише в кастинг за второто издание на конкурса „Гласът на Италия“, излъчван по телевизия „РАИ Дуе“. На „прослушванията на сляпо“ се явява с одеждите си на монахиня и изпълнява блестящо песента „No One“ на Алиша Кийс. Когато журито се обръща да види коя е тази невероятна изпълнителна, то остава смаяно. По онова време в журито е и италианската телевизионна дива и певица Рафаела Кара, която разказва в последствие, че направо е изгубила ума и дума в продължение на няколко минути, след като е разбрала, че в конкурса участва истинска монахиня. Видеото от това прослушване на сляпо на сестра Кристина става четвъртото най-гледано през 2014 г. в “ЮТюб“.

В певческия риалити формат монахинята избира да се състезава в отбора на рапъра Джей Акс и накрая печели второто издание на шоуто с изпълнение на финала на парчето „What a Feeling“, от филма „Флашданс“. Което води и до сключване на договор с музикалната компания „Юнивърсъл“.

Така сестра Кристина започва да съчетава живота на монахиня с кариера на певица. Тя участва в редица концерти, телевизионни програми и шоута. В края на 2014 г. е поканена да участва и в коледния концерт на Ватикана, излъчен по телевизия „РАИ“. През същата година излиза дебютният й албум, озаглавен „Sister Cristina“, в който един от синглите е кавър на прочутото парче на Мадона „Like a Virgin“. Този албум сестра Кристина подарява и на папа Франциск.

От 2015 до 2017 г. монахинята участва и в италианската версия на мюзикъла „Сестра Акт“, създаден по едноименния американски филм с участието на Упи Голдбърг. А през 2018 г. сестра Кристина участва в мюзикъла „Титаник“. През същата година излиза вторият й албум „Felice“.

Сестра Кристина участва и в риалити шоуто „Танцувай със звездите“, като отпада в осмия кръг. Тя участва и в риалити форматите „Отгатни песента“ и „Отгатни възрастта“.

С музиката си, с телевизионните си изяви и с участието си в мюзикъли сестра Кристина се превръща в приветливото лице на Църквата и на религията. Тя се харесва на реформаторите в Църквата, но срещу нея надигат глас консервативните среди, особено заради кавъра й на песента на Мадона, която открай време е критикувана от Църквата.

През 2022 г. по време на телевизионната програма „Верисимо“ по телевизия „Канале чинкуе“ сестра Кристина се появява напълно променена – с цикламен костюм, с високи токчета, с разпусната коса, гримирана, с обеца на носа. Тя разказва, че вече не е монахиня и че е решила да се посвети на музиката. Признава, че това решение е било много трудно за нея и че се е страхувала, че ще се изгуби духовно. Взела го е по време на пандемията от Ковид-19, когато много хора преосмислиха живота си и поеха в друга посока. „Мисля, че човек трябва да се вслушва в сърцето си смело. Промяната е знак на еволюция, но също така е плашеща, защото е по-лесно да се вкопчиш в онова, което смяташ, че е стабилно и сигурно, вместо да започнеш да си задаваш въпроси дали не трябва да се промениш, дали досегашното ти поведение е правилно или погрешно“, споделя тогава Кристина Скуча. Тя разказа, че се е отказала от монашеството с помощта и на психолог. Признава, че не я интересува какво ще кажат хората за нея. Към онзи момент тя разказва и, че работи като сервитьорка в Испания и спечелените пари влага в това да пее. Младата жена признава, че това, че вече не е монахиня, не я прави по-малко религиозна и уверява, че силата на вярата й си е същата.

Въпреки че Кристина Скуча вече не е монахиня, телевизията не я забравя и я кани да участва в няколко риалити формата. Първият е 17-ото издание на риалити шоуто „Островът на известните“, излъчено по телевизия „Канале чинкуе“ през 2023 г. Там Кристина Скуча е сред петимата финалисти. По същата телевизия бившата монахиня участва и в три певчески риалити формата, в които е треньор. Пред този период Кристина Скуча успява да запише още четири сингъла.

През април, ден след погребението на папа Франциск, пред изданието „Куотидиано национале“ Кристина Скуча разказа, че именно той я е подтикнал индиректно преди 11 години да участва в риалити шоуто, направило я световна знаменитост. Папа Франциск призоваваше всички духовници да излязат от църквите и манастирите, за да се доближат до богомолците. Кристина Скуча е решила да направи това чрез музиката, която, според нея също е дело в прослава на Бога. Бившата монахиня разказва, че е имала и лична среща с папа Франциск и споделя, че е много радостна, че е успяла да му подари един от албумите си. Казва, че посланието на папата, че Църквата трябва да е близо до хората, да не съди никого, а да приема всички, такива каквито са, е останало дълбоко запечатано в нея дори и сега, когато тя вече не е монахиня.