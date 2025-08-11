Гоце Делчев ще бъде днес домакин на етно джаз концерт с участието на музиканти от Индонезия и Майорка

Днес, 11 август, Гоце Делчев ще посрещне етно джаз концерт с участието на музикални формации от Индонезия и Майорка. Събитието ще се състои в Градския парк, а входът е свободен, съобщават от пресцентъра на Община Гоце Делчев.

Концертът се организира с подкрепата на Посолството на Република Индонезия в София и Почетното консулство на Република Индонезия в Банско.

В програмата ще участват световноизвестната индонезийска формация Keubitbit и групата Qanat от Майорка. Индонезийските музиканти пристигат в Гоце Делчев непосредствено след участието си в Джаз фестивала в Банско. Това ще бъде второ представяне на индонезийски джаз в града, след концерта на групата Vertigong през 2024 г. Репертоарът на Keubitbit включва традиционни индонезийски мотиви, преплетени със съвременни джаз аранжименти.

За първи път пред публика в Гоце Делчев ще се представи групата Qanat – музикален проект, който съчетава влияния от Средиземноморието, Близкия изток и Централна Азия. Техните композиции подчертават културния обмен между различни музикални традиции.

В края на юни в Градския парк в Гоце Делчев се проведе съвместен концерт с детски фолклорни състави от България и Република Северна Македония. Тогава на сцената в Градския парк се изявиха Сдружение за култура и изкуство „Дримкол“ от град Вевчани и школи към Народно читалище „Просвета – 1865“ в Гоце Делчев, като представиха музика и танци от двата региона.