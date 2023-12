Наследниците на Толкин спечелиха съдебно дело срещу автора на „Задругата на краля“

Наследниците на автора на „Властелинът на пръстените“ Дж. Р. Р. Толкин са спечелили съдебно дело срещу американския писател Деметриус Полихрон заради книгата му „Задругата на краля“ (The Fellowship Of The King), съобщава АП.

Американски съдия издаде постоянна съдебна забрана срещу Полихрон, като му попречи да разпространява повече копия на книгата от 2022 г., за която авторът преди това твърдеше, че е продължение на „Властелинът на пръстените“.

Полихрон също така трябва „окончателно да унищожи всички физически и електронни копия“ на книгата и му се забранява да прави каквито и да било планирани продължения или други производни произведения, базирани на книгите на Толкин. Това постанови американският окръжен съдия Стивън В. Уилсън.

Всичко това се случва, след като през април 2023 г. Полихрон подаде съдебен иск срещу наследниците на Толкин и "Амазон", твърдейки, че те незаконно са базирали телевизионния сериал „Пръстените на властта“ (The Rings of Power) на неговата книга.

През август американският съд уважи молбата за прекратяване на делото, след което наследниците на Толкин подадоха отделен иск с искане за постоянна съдебна забрана срещу Полихрон - което беше уважено в четвъртък.

Съдът също така присъди адвокатски хонорари на обща стойност 134 637 долара в полза на наследниците на Толкин и на "Амазон".

Стивън Майер от кантората „Майер Блекбърн“, адвокат на наследниците на Толкин в Обединеното кралство, направи изявление: „Това е важен успех за наследниците, което няма да позволи на неоторизирани автори и издатели да осребряват по този начин много обичаните произведения на Дж. Р. Р. Толкин. Този случай е свързан със сериозно нарушение на авторското право върху „Властелинът на пръстените“, извършено от комерсиални подбуди, и наследниците се надяват, че присъждането на постоянна забрана и адвокатски хонорари ще бъде достатъчно, за да възпре други, които могат да имат подобни намерения“.