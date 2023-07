Тейлър Суифт оглави британската класация за албуми със "Speak Now (Taylor's Version)", съобщи компания, която следи продажбите и изготвя класациите.

Това е десетият албум на Тейлър Суифт, заел първо място в британската класация. Тя вече е соловата певица, която я е оглавила 10 пъти за най-кратко време - 10 години и осем месеца са изминали от първия албум номер 1 на Тейлър Суифт във Великобритания - Red от 2012 г. и сегашния "Speak Now (Taylor's Version)". Рекордьор сред певиците по най-много албуми на първо място е Мадона - с 12.

На второ място в британската класация е сборният албум на "Уам!" "The Singles: Echoes from the Edge of Heaven", издаден за 40-годишнината от дебютния "Fantastic". Трети е "Angels & Queens" на триото "Гейбриълс", което се радва на засилен интерес, след като участва в концерта на Елтън Джон в Гластънбъри.

Четвърти е Уикенд с "The Highlights".

Пи Джей Харви е на пето място с "Inside the Old Year Dying". Това е четвъртият албум на певицата, който попада в топ 10 на британската класация. Той беше издаден след 7-годишна пауза.

Рап дуетът "Ди-Блок Юръп" е на шесто място с "DBE World".

На първо място в британската класация за сингли е "Sprinter" на Дейв и Сентрал Сий. Втора е Оливия Родриго с "Vampire". Тейлър Суифт заема трето място с "Cruel Summer".